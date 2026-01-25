FromageClub, la empresa valenciana especializada en tardeos multitudinarios

Una fiesta de cumpleaños que verano tras verano crecía en número de asistentes, hasta el punto de que los progenitores pusieron coto a la progresión y obligaron a los celebrantes a alquilar un local, está en el origen de FromageClub, una firma que empezó como organizadora de eventos para otros negocios y que se ha especializado en promover una fórmula, la del tardeo, que prolifera sin tasa y no solo entre los ciudadanos más juveniles. La firma la constituyeron en febrero de 2024 los valencianos Juan Soriano, protagonista de las citadas fiestas de Suances (Cantabria) donde veranea su familia, y Andrés Sal, junto al santanderino Javier Merino.

En el «exitazo» de aquellas celebraciones norteñas vieron los tres que había una opción de negocio y se lanzaron a la aventura, aunque con la red de haber estudiado ADE y relaciones inernacionales y de haber trabajado como consultor en firmas del Ibex, como cuenta Soriano. FromageClub saltó al mercado centrada en la versión B2B, es decir preparando eventos cerrados para marcas que querían interactuar con su clientela, negocios que iban a abrir un nuevo espacio -por ejemplo, un restaurante o una tienda de moda- o equipos que quieren celebrar algo especial.

Como admite Soriano, «el arreón» lo empezó a vivir la compañía a partir de septiembre del año pasado, cuando sus fundadores decidieron entrar en Lanzadera, la aceleradora de empresas que el dueño de Mercadona, Juan Roig, tiene en la Marina de València. El objetivo no era otro que «escalar la firma de forma ordenada». Los resultados están a la vista. La progresión de la facturación les va a llevar este año a alcanzar los 500.000 euros, con un beneficio de explotación de 70.000.

No obstante, estos emprendedores aseguran, por boca de Soriano, que ahora mismo el foco no lo tienen en el citado B2B, aunque mantienen esa línea si les llega un cliente. Su gran objetivo está puesto en el llamado B2C, es decir organizar eventos para el cliente final, singularmente tardeos. «Alquilamos un recinto desde primera hora de la tarde hasta las 2 de la madrugada y la entrada incluye barra libre de cerveza durante la primera hora y media y cena», cuenta Soriano, quien puntualiza que los asistentes a estos actos provienen mayoritariamente «de la amplia comunidad que tenemos en las redes sociales».

La empresa ha realizado eventos en lugares tan emblemáticos como el Gran Casino del Sardinero en Santander, Fortuny en Madrid, Alegal en Valencia o las Setas en Sevilla, con ediciones de mil asistentes. Este fin de semana «nos vamos a Londres para cerrar nuestro primer evento internacional en la capital británica y en este 2026 realizaremos eventos en ocho ciudades distintas», explica el cofundador. ‘O tempora, o mores’, que dijo Cicerón.