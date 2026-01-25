Pappeletas, una aplicación para digitalizar las participaciones de lotería

El 79.432 fue el pasado 22 de diciembre fuente de alegría para unos pocos afortunados, pues resultó el número agraciado con el ‘Gordo’ del Sorteo Extraordinario de Navidad. La Comisión de Fiestas de Villamanín (León) vivió con emoción haber sido agraciada con la diosa Fortuna, sin embargo, algo se torció por el camino: vendió más participaciones de las que realmente tenía respaldadas por décimos oficiales. Esto provocó un cisma entre los vecinos, que aún debaten cómo arreglar el desaguisado.

Esta situación se podría haber evitado si los festeros hubieran empleado la aplicación valenciana Pappeletas, que digitaliza las participaciones -tradicionalmente impresas- que suelen venderse en distintas asociaciones cuando se acerca el sorteo navideño. Según explica su CEO, Jorge Campoy, Papelettas «lleva una tradición a un entorno digital». Campoy destaca que, con Pappeletas, cada asociación lleva un control en tiempo real de las participaciones que se venden, con lo que se evitarían polémicas como la de Villamanín.

Pappeletas es una aplicación web para venta de participaciones de lotería. / L-EMV

Pappeletas es una aplicación web, que no requiere descarga y que simplifica el proceso de venta y distribución de papeletas para un gran número de colectivos, como las Fallas o clubes deportivos.

Descarga gratis y segura

La aplicación, que puede emplearse en distintos sorteos, no solo en el navideño, es gratuita y el usuario solo paga por uso: 5 céntimos por papeleta.

Campoy explica que «la asociación solo debe darse de alta y utilizar su propia base de datos: configura la información que se le solicita en la aplicación, que es muy intuitiva, y se le asigna el número de papeletas, exactamente igual que si les dieran un talonario», dice el ceo de la empresa.

Una vez vendidas las papeletas, el usuario recibe su participación por correo electrónico o WhatsApp, de manera que es más difícil que se le extravíe como sí ocurre más de una vez con las impresas.

«La garantía es que no puedes emitir más papeletas que las que tienes en depósito» Jorge Campoy — Ceo de Pappeletas

De este modo, uno de los aspectos más importantes de la aplicación es «la gran seguridad y garantía, ya que no puedes emitir más papeletas que la cantidad que tú documentas que tienes en depósito», explica el ceo de Pappeletas.

Además del abono por cada participación, Pappeletas ofrece la posibilidad de generar ingresos a las asociaciones a través, no solo del donativo, sino también por la publicidad que acompaña cada ‘pappeleta’ al ser enviada a su destinatario. «Es como cuando compras un billete de avión, que cuando te llega la tarjeta de embarque, se acompaña de publicidad de un hotel o de un alquiler de coches», explica el ceo de la aplicación.

Ejemplo del proceso de registro en la aplicación Pappeletas. / L-EMV

Esta digitalización no solo supone un paso más en el control de venta de papeletas, sino que también supone un extra en sostenibilidad ya que las papeletas no se imprimen, solo si los usuarios lo requieren.

De las fallas a toda España

Nacida hace dos años, en el mundo de las Fallas de Valencia, entidades como el Valencia CF, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Fundación Pasqual Maragall o Hispania Nostra son algunas de las 150 asociaciones que ya venden participaciones con esta iniciativa valenciana o están trabajando para que sus participaciones del sorteo de Navidad de 2026 se gestione a través de Pappeletas.

Campoy explica que en 18 meses suman ya 4.800 usuarios y han vendido 455.000 papeletas de 225 sorteos. La intención es que el ritmo siga creciendo en los próximos años. Por ahora, están en fase de consolidación y entre sus objetivos está llegar a los 120.000 euros en facturación este año y tener una progresión de un 25 % de crecimiento anual.