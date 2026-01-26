Vaivén
Las aceitunas Serpis cumplen 100 años
La empresa alcoyana Serpis está de celebración. Se dispone en este 2026 a festejar su primer centenario. El empresario de Alcoy Cándido Miró Rabasa industrializó y comercializó por primera vez hace 100 años las aceitunas rellenas de anchoa, un manjar muy habitual en la población.
En un pequeño local en la calle Sardina de la localidad alcoyana instaló la primera producción en cadena con una máquina que permitía deshuesar las aceitunas para luego poder rellenarlas. Las aceitunas rellenas de anchoa fueron el comienzo. Después de estos cien años, la empresa ofrece más de 600 referencias que se venden en 50 países en todos los continentes.
