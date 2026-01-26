Aedas arranca las obras de 71 viviendas cerca del Roig Arena

La inmobiliaria Aedas Homes ha puesto en marcha las obras de la promoción Barocci en València, en el barrio de Malilla, muy cerca del pabellón Roig Arena y frente al nuevo Hospital de La Fe. El edificio tiene 71 viviendas y lo está construyendo Dragados.

La promoción Barocci, que lleva el sello de NAC Arquitectos, está conformada por 71 viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con amplias terrazas -incluidos áticos con grandes terrazas-, con garaje y trastero, en un edificio de 19 alturas. Además, este residencial tendrá zonas comunes con áreas verdes y ajardinadas, piscina, espacio exterior con solárium, gimnasio, local social, aparcamiento para bicicletas, punto limpio de residuos y mucho más.

"Barocci representa la primera promoción de la compañía en el barrio de Malilla, que se encuentra junto a Quatre Carreres, donde la promotora ha entregado ya varios residenciales”, afirma Cristina Andrés, Gerente de Promociones de Aedas Homes en Valencia y responsable de Barocci, que pone en valor la gran experiencia de la inmobiliaria en València.

Cristina Andrés subraya que la llegada de las grúas a Barocci es la mejor noticia para las decenas de clientes que ya han adquirido una vivienda en el residencial. “Hablamos de una comercialización exitosa: más del 50% del producto de Barocci ya está vendido”, remarca la Gerente, quien adelanta que la entrega de las viviendas está prevista para el primer trimestre de 2028.

El proyecto está dirigido a desde familias en crecimiento a mayores pasando por inversores que buscan una oportunidad. "En su mayoría, locales”, precisa Cristina Andrés.

Ubicación

La “La excelente ubicación, el diseño arquitectónico del proyecto, las altas calidades, las buenas distribuciones de los inmuebles con doble orientación y pasantes o las completas zonas comunes, entre otros”, enumera Cristina Andrés, que también destaca el carácter sostenible de Barocci, “que contará con la certificación energética doble A” gracias a medidas como aerotermia o doble acristalamiento con rotura de puente térmico, puntualiza la promotora.

“Barocci se alza como una oferta diferencial en València, donde Aedas Homes ha desarrollado o está desarrollando en total más de una decena de proyectos con cientos de viviendas ya entregadas”, concluye Cristina Andrés, que espera que con la llegada de las grúas el ritmo de ventas aumente aún más.