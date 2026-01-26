Por qué salen los tractores a las calles de València: Los agricultores denuncian "la incoherencia de la UE"

Las protestas del campo han vuelto esta mañana a València, esta vez convocadas por asociaciones de agricultores independientes valencianas adscritas a Unaspi (Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes), "contra las políticas que destruyen el sector primario".

La movilización, que incluye una marcha de tractores por el centro de la capital del Túria entre la Estación del Norte (c/Xàtiva) y la Delegación del Gobierno (plaza del Temple). La tractorada está provocando notables colapsos de tráfico en las calles del centro de la ciudad.

La manifestación de esta mañana de Unaspi en València contra el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, los recortes en la Política Agraria Común (PAC) y el Pacto Verde Europeo, entre otros aspectos, coincide con la asistencia del conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, al Consejo de ministros de Agricultura y Pesca de la UE.

Esta nueva jornada de movilizaciones agrarias de Unaspi arrancan en una semana de protestas en toda España. En Valencia, el próximo jueves y organizadas por AVA-Asaja, Unió Llauradora, Coag, UPA y Cooperatives Agro-alimentàries, habrá otra tractorada contra el acuerdo UE-Mercosur.

Concentración de agricultores frente a la estación del Norte. / F. Bustamante

Qué piden los agricultores

1. Que España no apoye la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, un tratado que el sector considera una amenaza directa para la supervivencia del campo español y europeo y su soberanía alimentaria.

Este acuerdo abriría el mercado europeo a la competencia de un bloque agrícola cuatro veces mayor que la Unión Europea, con salarios, impuestos y exigencias ambientales, laborales y sanitarias muy inferiores, lo que da ventaja comercial a quienes solo deben de complementar la producción europea.

La preferencia comunitaria es uno de los principios fundamentales de la UE desde su fundación y es obligatorio aplicarla.

2. Unaspi advierte que la agricultura, la ganadería y la pesca atraviesan una situación crítica con total pérdida de rentabilidad y viabilidad, tras años de incremento de costes, recortes en la PAC y una creciente asfixia normativa derivada del Pacto Verde Europeo, reducciones drásticas de número de días de faena y cuotas pesqueras a lo que se suma la firma de acuerdos comerciales que generan competencia desleal.

Según datos del INE, entre 2009 y 2020 España ha perdido 74.925 explotaciones agrarias y 73.054 ganaderas, acelerando la despoblación rural y la pérdida de soberanía alimentaria.

3. En el caso de la ganadería, además, se enfrentan a las crisis sanitarias de enfermedades como la dermatosis bovina, la lengua azul, la gripe aviar o la peste porcina africana, "con protocolos irrazonables que obligan al sacrificio de ganaderías enteras, lo que supone la muerte de miles de animales, ante un único caso positivo, llevando a la completa ruina al ganadero".

4. En todas y cada una de las reformas de la PAC se ha ido disminuyendo los fondos de la primera política común y la más vertebradora del territorio europeo, que garantiza la soberanía alimentaria y su producción con los más altos estándares de calidad para los ciudadanos europeos.

Desde Unaspi se exige el "mantenimiento de los fondos de la PAC, la disminución de cargas burocráticas y eliminación de políticas absurdas, que no sólo dificultan gravemente la actividad del sector primario, sino que sólo buscan reducir la producción y aumentar la dependencia alimentaria del exterior, hechos que van en contra de los intereses de todos los ciudadanos europeos. Y los gobernantes que legislan en contra de sus propios ciudadanos, pierden toda legitimidad para representarlos".

5. Unaspi denuncia la "incoherencia medioambiental de la UE, que impone fuertes restricciones a sus productores mientras permite importar alimentos elaborados con fitosanitarios prohibidos en Europa, transgénicos vetados y vinculados a la deforestación, aumentando además la huella de carbono por el transporte a larga distancia".