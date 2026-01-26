Las cadenas de distribución exigen a la UE “las mismas reglas” que las plataformas asiáticas

Las grandes cadenas de distribución españolas agrupadas en Anged han reclamado a la Unión Europea (UE) una “aplicación real, efectiva y coordinada de la normativa europea” para garantizar una competencia justa en el comercio electrónico y proteger de forma efectiva a los consumidores frente a plataformas digitales que operan desde terceros países. Así lo ha defendido la presidenta de la asociación, Matilde García Duarte, durante la jornada 'Plataformas de comercio electrónico procedentes de países terceros', celebrada en la sede de las Instituciones Europeas en España, con la participación de representantes de los consumidores, del sector digital, eurodiputados y responsables públicos.

El secretario general de Consumo, Andrés Barragán, destacó la necesidad de reforzar la protección del consumidor en un entorno digital marcado por el crecimiento de los envíos de bajo valor y las dificultades de control en frontera. Los eurodiputados Pablo Arias (PPE) y José Cepeda (S&D) coincidieron en que el principal reto es convertir la legislación europea —como la Ley de Servicios Digitales— en “resultados tangibles”, reforzando la cooperación entre Estados miembros y la capacidad sancionadora efectiva. Ambos se refirieron a la próxima comparecencia de Shein 27 enero) en la Comisión IMCO del Parlamento Europeo como un momento clave de este proceso.

Cumplir las normativas

Según un comunicado de Anged, García Duarte subrayó que el problema no es el comercio electrónico ni el precio, sino la asimetría regulatoria entre operadores que cumplen y quienes eluden las normas europeas: “La inmensa mayoría de las empresas que operan en Europa ofrecen productos competitivos cumpliendo todas las reglas. Un producto puede ser barato sin poner en riesgo la seguridad del consumidor; lo que no es aceptable es competir incumpliendo la ley”. En ese sentido, reclaman tomar partido en contra del auge de firmas asiáticas como Shein, Temu y AliExpress.

Matilde García Duarte insistió en que el marco europeo en materia de seguridad de producto, consumo, fiscalidad, aduanas y servicios digitales es suficiente, pero falla su aplicación efectiva, especialmente en el caso de plataformas extracomunitarias. En este sentido, reclamó “más recursos para la vigilancia de mercado y las aduanas” así como instrumentos europeos eficaces para actuar cuando los incumplimientos son graves y reiterados.

Durante el debate, la directora de Asuntos Públicos de la OCU, Ileana Izverniceanu, alertó del elevado número de productos inseguros detectados en plataformas extracomunitarias y reclamó “responsabilidad directa de los marketplaces” y controles preventivos para evitar que productos peligrosos lleguen al consumidor. Desde DigitalES, su directora de Regulación y Asuntos Públicos, Carmen Sánchez Muñoz, subrayó que “innovación y regulación no son incompatibles”, siempre que las normas se apliquen de forma proporcional y homogénea en los 27 Estados miembros, destacando que el déficit actual está en el cumplimiento y no en la regulación.

Impacto

La jornada evidenció un amplio consenso institucional y sectorial: proteger al consumidor, garantizar la igualdad de reglas y preservar el Mercado Único exige pasar del diagnóstico a la aplicación efectiva de las normas europeas. Las plataformas de terceros países generan 180 millones de paquetes de menos de 150 euros entran cada año en España exentos de aranceles, según datos de la Agencia Tributaria , lo que significa cuatro veces más que en 2021. Las plataformas chinas concentran alrededor del 34 % de pedidos online. Estudios de consumidores indican que más del 65 % de los productos no cumplen la normativa europea.