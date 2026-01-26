Grupo Cooperativo Cajamar, junto al sector turístico valenciano en Fitur

La Comunitat Valenciana ha cerrado 2025 como uno de los destinos más dinámicos de España, consolidando cifras históricas en afluencia de visitantes, gasto y empleo y registrando más de 11,7 millones de turistas internacionales entre enero y noviembre de 2025, lo que supone un crecimiento interanual del 4,2 % y el mejor registro de la serie histórica por ese periodo.

En este contexto, Grupo Cooperativo Cajamar volvió a mostrar su apoyo a esta industria, acompañando, un año más, al sector en la Feria Internacional del Turismo (Fitur), a través de una amplia representación de sus directivos y profesionales, encabezados por el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde.

El director territorial de Cajamar en Valencia, Jesús García, destacó que "nuestra presencia en Fitur es una muestra del apoyo continuo a un sector que evoluciona rápidamente y que afronta unos objetivos ambiciosos, como diversificar mercados emisores, potenciar la desestacionalización y consolidar un turismo de mayor valor añadido, y que no solo genera riqueza económica, sino que impulsa la cohesión social y la proyección internacional de nuestra región".

Por ello, añadió, "en Cajamar, trabajamos para ofrecer soluciones financieras que acompañen a las empresas turísticas en todas las fases de su desarrollo y apoyarlas en su modernización y fortalecimiento, impulsando inversiones y proyectos que contribuyan a un crecimiento sostenible y competitivo en un entorno global cada vez más exigente".

En esta edición de Fitur, igual que en anteriores ocasiones, Grupo Cooperativo Cajamar ha patrocinado, en colaboración con la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), el espacio compuesto por la Welcome & VIP Area y el Foro de Innovación y Tecnología Turística (FITURTechY), convirtiéndose en el punto de referencia de empresarios y representantes del sector.

Evolución del modelo turístico

Durante la feria, Grupo Cajamar presentó la publicación España hacia un turismo sostenible renovado, volumen 40 de la Colección Mediterráneo Económico, que reúne las aportaciones de 26 expertos que analizan los límites del modelo turístico actual y proponen estrategias para transformar el sector hacia un modelo más equilibrado, inclusivo y resiliente desde perspectivas complementarias, como la economía, el medioambiente, la gestión empresarial, la comunicación, la tecnología y las políticas públicas.

De esta manera, la obra analiza algunos temas de actualidad como la importancia del turismo en la economía española; la competitividad y su situación en el mercado global; la segmentación y la microsegmentación del turismo en España; la comunicación de la sostenibilidad en los destinos turísticos y la eficiencia energética en el sector, entre otros.

En esta línea, destaca a la Comunitat Valenciana como una de las comunidades con mayor crecimiento relativo en llegada de turistas internacionales, apoyado en una oferta turística cada vez más diversificada, la mejora de las infraestructuras y una apuesta decidida por el turismo cultural y urbano. Asimismo, pone el acento en el incremento del turismo urbano en ciudades como València, que cuenta con 2.000 nómadas digitales presentes y que ha sabido posicionarse como un destino atractivo para este perfil, gracias a su conectividad, calidad de vida y oferta cultural.

Nuestro objetivo es acompañar a las empresas turísticas en su desarrollo sostenible Jesús García — Director territorial de Cajamar en Valencia

Además, Grupo Cajamar también ha dado a conocer el informe Indicadores de la Triple Sostenibilidad de los Hoteles Españoles 2025, elaborado junto a CEHAT y que pone en valor los avances en eficiencia energética, gestión del agua y desacoplamiento del crecimiento turístico de su impacto ambiental, reflejando el compromiso del sector con la sostenibilidad y la creación de empleo de calidad.

Así, esta edición confirma que el sector hotelero ha logrado desacoplar el crecimiento de la actividad turística de su impacto ambiental, al tiempo que, en el ámbito social, constata un nuevo máximo histórico de empleo hotelero, superando las cifras récord ya alcanzadas en 2024. Desde el punto de vista económico, expone que los hoteles españoles mantienen altos niveles de ocupación y de ingresos, con un índice de precios que vuelve a situarse por debajo del IPC general, contribuyendo así a la competitividad del destino España, y destaca que el sector continúa realizando importantes inversiones orientadas a la modernización, la eficiencia y la sostenibilidad, manteniendo niveles de inversión similares o superiores a los previos a la pandemia y por encima de los reflejados en los informes de 2023 y 2024.