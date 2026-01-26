Los hoteles valencianos disparan los precios en un 2025 marcado por la dana

Las pernoctaciones en los hoteles valencianos a lo largo de 2025, tanto en la ciudad como en la provincia, han mantenido unas cifras similares a las de 2024, con un ligero descenso, pese a las consecuencias de la dana. No sucedió lo mismo con los precios, que se dispararon un 8,8 %, el mayor alza de España.

Así lo recoge la encuesta de ocupación hotelera hecha pública este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De este modo, València como punto turístico sumó el pasado año 2025 un total de 4.941.475 pernoctaciones frente a las 4.995.377 del año anterior, es decir un 1 % menos. De ellas, 3,2 millones fueron de turistas extranjeros, frente a los 1,68 millones de visitantes llegados de otros puntos de España.

En cuanto a la provincia, Valencia contabilizó en 2025 un total de 8.479.922 pernoctaciones en sus establecimientos hoteleros frente a las 8.836.969 del ejercicio anterior, es decir, cerca de un 1 % de descenso. Así, 4,3 millones fueron de turistas nacionales frente a las 4,4 de visitantes extranjeros.

En cuanto a la Comunitat Valenciana, a lo largo de 2025 sumó 31.612.213 pernoctaciones frente a las 31.050.683 de 2024, es decir, un 1,8 % más. La Comunitat Valenciana se situó como el tercer destino favorito de los turistas nacionales, por detrás de Andalucía y Cataluña.

Máximo histórico

En el conjunto nacional, las pernoctaciones en hoteles en 2025 marcaron un máximo histórico en España, con 366,7 millones, un 1 % más que en 2024, con una subida entre los viajeros no residentes del 1,6 % que compensó la caída del 0,2 % entre los nacionales.

Según las cifras del INE, el Índice de Precios Hoteleros (IPH) subió de media un 5,1 % el año pasado, con lo que sigue la tendencia de crecimiento por encima de la inflación general, aunque el incremento es casi dos puntos inferior al de 2024. El INE, que recoge también cifras relativas al mes de diciembre, señala que el IPH en ese mes subió el 4,2 % sobre el mismo periodo de 2024. La mayor subida se registró en la Comunitat Valenciana, con un crecimiento del 8,8 %.

La facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada fue de 127,7 euros y el ingreso medio diario por habitación disponible, que aproxima mejor la rentabilidad de las empresas porque tiene en cuenta también la ocupación, alcanzó los 89,7 euros de media.

El turismo en España supone ya el 12,6 % del PIB, un 28 % más que el dato de 2019, año previo a la pandemia, "lo que permite afirmar sin ningún lugar a dudas que la actividad del sector turístico en nuestro país se encuentra plenamente recuperada. Sin embargo, esta bonanza no se refleja en el empleo ni en las condiciones laborales de las personas trabajadoras, como refleja el informe elaborado por CC OO Servicios", señalan desde el sindicato.

En este sentido, indican que Baleares (23,5 % del empleo) y Canarias (16,8 %) son las comunidades con mayor dependencia laboral del turismo. Les siguen varias provincias andaluzas como Málaga, Cádiz o Granada, junto a la Comunitat Valenciana y de Cataluña, "donde el peso del empleo turístico también supera el 10 % del total".

CC OO lamenta que "la temporalidad, la volatilidad del empleo y los bajos salarios siguen siendo rasgos estructurales de un sector en el que operan más de 600.000 empresas y que emplea a cerca de tres millones de personas trabajadoras, las cuales sostienen la industria turística".