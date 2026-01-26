La investigación apunta ya a la rotura de una soldadura como "causa principal" del accidente de Adamuz

El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón, asegura que la "causa principal" del descarrilamiento del tren Iryo en Adamuz (Córdoba) fue la rotura de una soldadura.

En una entrevista realizada este lunes por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, de la que la institución ha difundido fragmentos y ha publicado EFE, Barrón ha asegurado que "todo parece evidenciar que la causa principal ha sido la rotura no tanto del carril, como de una soldadura". Las declaraciones de Barrón ponen el foco en la soldadura. Hasta ahora, en su informe preliminar, CIAF hablaba de la rotura de un carril cerca de un punto de soldadura.

A su juicio, "juntar dos carriles de épocas distintas en principio no es causa de ningún tipo de anormalidad, siempre que se tenga en cuenta, siempre que salga bien". "Hay una serie de criterios para renovar los carriles. A mi personalmente no me sorprende que siga habiendo carriles del año 1989 siempre que estén en buen estado, claro", dice Barrón.

Cuando la Comisión sepa cuál ha sido la causa de la rotura que produjo el descarrilamiento "vamos a ver por qué estaba así esa soldadura, cómo se podía haber detectado...". "La investigación va a ir mucho más allá de decir: esta ha sido la causa", ha explicado. Barrón se muestra "plenamente convencido de que vamos a llegar al fondo, no solo de saber qué se ha roto, sino por qué y cómo se podía haber evitado" y cree que esta semana empezarán a tener "pruebas mas contundentes".

Por qué se renovaron algunos tramos de vía y otros no

Además, la CIAF preguntará al gestor de las infraestructuras ferroviarias, ADIF, por qué se renovó la línea Madrid-Sevilla "en unos tramos sí y en otros no". "Todos creíamos que se había hecho una renovación integral", ha asegurado Ignacio Barrón, que ha precisado que lo que se ha renovado son "desvíos que presentaban problemas que podrían ser críticos, y algún elemento más de carrilaje", por lo que preguntarán cuáles fueron los criterios para esta selección.

Barrón ha precisado que la CIAF "no tiene por misión establecer culpabilidades, sino que es una máquina de aprender".

El presidente de la Comisión cree que la distancia entre las vías debería ser de cinco metros, más amplia que la actual. En la línea Madrid-Sevilla, que es antigua, la separación es de 4,3 metros, como tenían las francesas de entonces. "Somos un poco tacaños en este sentido", ha admitido. Por ello, podrían recomendar que en los trazados de nuevas líneas la separación entre ejes de vías "sea mayor".

Ha explicado además que en Japón los 'bogies' (la transmisión del tren) tienen "una especie de lengüeta" que en caso de salir despedido choca contra el carril y evita que se desplace a otros lugares.

Finalmente, ha explicado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, le dijo: "Eres completamente libre de decir lo que quieras, tú y tu comisión sois totalmente independientes". "No hemos tenido ningún tipo de injerencia ni de sugerencia ni de observación", ha puntualizado.