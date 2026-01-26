Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Propeller Junior Valencia da la bienvenida a dos nuevas socias

Asamblea de socios de Propeller Junior Valencia. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

Propeller Junior de Valencia -asociación de empresarios y directivos de logística del puerto de València- ha celebrado recientemente una nueva asamblea general en la que se ha aprobado la incorporación de Sandra Roselló y María Sáez como nuevas socias. Asimismo, durante la reunión se ha repasado toda la programación de actividades prevista para este curso, así como el estado de las cuentas. Finalmente, la asamblea ha dado cuenta de una remodelación de la junta directiva que contempla la incorporación de Guillermo Martí como nuevo tesorero y Alberto Sasera como vicepresidente tercero.

