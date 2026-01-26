Confirmado oficialmente por la Generalitat: la Comunitat Valenciana recupera un festivo histórico en el calendario laboral 2026

El calendario laboral 2026 trae una agradable sorpresa en la Comunitat Valenciana, que recupera un festivo histórico que este año será de disfrute general para todos los trabajadores y estudiantes de Valencia, Alicante y Castellón.

Así lo ha confirmado oficialmente la Generalitat Valenciana, que ha decretado que el 24 de junio, día de San Juan, será festivo autonómico y no tendrá carácter recuperable. Es decir, no habrá que compensarlo de ninguna forma si se disfruta, a diferencia de lo que ocurría desde hace casi una década, cuando pasó a ser festivo pero recuperable.

Esto eliminará la obligatoriedad que existía hasta ahora de tener que recuperar las horas que se perdían en caso de que el trabajador decidiese coger fiesta el día de San Juan y tomárselo libre. El empresario no podía oponerse ni poner pegas, pero el empleado debía hacer antes o después esas horas no trabajadas.

Este año, sin embargo, no hay discusión posible porque las cosas están muy claras: el 24 de junio será festivo autonómico en la Comunitat Valenciana y, por lo tanto, será una jornada de disfrute generalizado y sin necesidad de tener que recuperar el día.

Aún se desconoce si esta nueva situación se prolongará en el tiempo, de cara a futuros calendarios laborales, o simplemente se reservará para cuando los festivos nacionales y autonómicos, como es el caso, así lo permitan.

San Juan volvió a ser festivo, pero de un modo singular

Todo se remonta a 2017, cuando el Gobierno valenciano, comandado entonces por el socialista Ximo Puig, aceptó la propuesta de Ciudadanos y atendió de paso una antigua reivindicación de los alicantinos. Lo que hizo Puig fue equiparar la festividad por excelencia en Alicante, San Juan, con el día de San José, la fiesta estrechamente vinculada a las Fallas de Valencia (es cuando se celebra la cremà) y que desde siempre ha sido festivo autonómico.

Las hogueras de Alicante se celebran en junio y están vinculadas con la fiesta de San Juan, que se celebra el 24 de junio. / Levante-EMV

Pero al ratificar esta propuesta, el Ejecutivo valenciano se topó con un problema: ya había alcanzado el cupo de los cuatro festivos de carácter autonómico de que dispone cada comunidad a la hora de elaborar su calendario laboral anual. Ante tal situación, la solución que se adoptó fue una modalidad híbrida: el 24 de junio, día de San Juan, sería festivo autonómico pero tendría carácter recuperable.

Esto significa que aquellos trabajadores que decidieran disfrutar de ese día y tenerlo libre, podrían hacerlo sin problema, pero que luego deberían recuperar las horas perdidas en esa jornada.

Así ha sido durante casi una década, de 2017 a 2025, pero este año hay varios festivos nacionales que caen en domingo y eso ha propiciado que, por vez primera en la Comunitat Valenciana, la fiesta de San Juan pueda tener carácter autonómico no recuperable.

De esta forma, todos los valencianos, independientemente de si residen en Alicante, Valencia o Castellón, disfrutarán de este próximo 24 de junio sin necesidad de devolverle las horas a su empresa.

Qué es exactamente un festivo recuperable

En España hay 14 festivos no recuperables cada año: ocho son fiestas de carácter nacional, cuatro de tipo autonómico y otras dos, de ámbito local. En algunas ocasiones, como ha ocurrido durante casi los últimos diez años en la Comunitat Valenciana, también es posible adoptar un nuevo modelo: el festivo recuperable, que es una jornada no laborable exactamente igual a las anteriores, pero con algunas singularidades específicas.

Un festivo recuperable es un día de fiesta retribuido de manera idéntica a las fiestas no recuperables: es decir, el empresario pagará a sus empleados como si hubiese trabajado esa jornada y, además, no puede negarse a que sus trabajadores decidan disfrutar de esa fiesta. Sin embargo, a diferencia de los otros festivos, la jornada de fiesta recuperable debe ser compensada por el empleado con las horas de trabajo que no hizo en esa jornada, horas que deberá realizar en otro momento.

Noche de San Juan con sus tradicionales hogueras en la playa, en Valencia. / Ana de los Ángeles

Cada caso es un mundo y dependerá de los acuerdos particulares de cada empresa o cada convenio colectivo para determinar cómo deberá recuperar el empleado las horas no trabajadas en el festivo recuperable. Y es que hay varias posibilidades: el trabajador puede devolver ese tiempo de libranza con horas extra o ampliando ligeramente la jornada laboral hasta que compense todo el tiempo que dejó de trabajar en el día festivo.

Así, se trata de festivos que ofrecen bastante flexibilidad tanto a los empleados como a las empresas, sobre todo en los sectores en los que es importante adaptar la actividad laboral a las necesidades del servicio o la producción.

Así queda el calendario laboral 2026 en la C. Valenciana

El calendario laboral 2026 en la Comunitat Valenciana también ofrece este año algunas propuestas interesantes con festivos que propician la consecución de más de un puente.

Tras el 1 de enero, que este año ha caído en jueves y, por lo tanto, ha favorecido la posibilidad de juntar cuatro días libres o incluso más, puesto que el día de Reyes fue martes y, por lo tanto, permitió poder reunir seis días, pocas son las fiestas autonómicas o nacionales que aguardan en el calendario hasta el mes de marzo.

Hay una excepción pero que sólo aplica a los trabajadores o estudiantes de la ciudad de València, quienes podrán disfrutar en este 2026 de otro puente en enero: el día 22, festividad local de San Vicente Mártir, patrón de la capital del Túria, cae en jueves y por eso algunos afortunados tendrán la oportunidad de reunir de nuevo cuatro días libres.

Luego, hasta el 19 de marzo, día de San José, ya no habrá posibilidad de nuevos puentes. La jornada en la que se queman los monumentos falleros cae este año en jueves, por lo que ese posible puente festivo se prevé como uno de los momentos de gran afluencia turística en Valencia a lo largo de este 2026.

El 19 de marzo, día de San José, es festivo autonómico y está estrechamente vinculado con las Fallas de Valencia, puesto que es el día en que se queman los monumentos. / Levante-EMV

La Semana Santa será, una vez más, en abril. El 3 será Viernes Santo, festivo nacional, y el lunes 6 será el día de Pascua en la Comunitat Valenciana, fiesta de carácter autonómico. A la semana siguiente, el lunes 13 de abril, será de nuevo festivo local en València ciudad, puesto que es la jornada en la que se celebra el patrón de la Comunitat, San Vicente Ferrer, que también es patrón de la capital del Túria.

El 1 de mayo, día del trabajo, también cae este año en viernes y ya no habrá más fiestas hasta el 24 de junio, día de San Juan, que es miércoles. Agosto contempla la festividad de la Asunción, que en este 2026 será sábado.

En octubre, el día de la Comunitat Valenciana, el 9 d'Octubre, recae en viernes pero habrá posibilidad de reunir cuatro días festivos puesto que el lunes 12 de octubre, jornada de la Hispanidad o la Virgen del Pilar, cae en lunes. Así que entre un festivo autonómico y otro local, los valencianos podrán tener cuatro días libres.

Noviembre llega este año sin festivos que afecten al calendario laboral, puesto que Todos los Santos cae en domingo, pero diciembre permite un nuevo puente: el 6, día de la Constitución, es domingo, pero la Inmaculada, el día 8, es martes y, por lo tanto, vuelve a haber posibilidad de reunir otros cuatro días de libranza.

Ya en Navidad, Nochebuena será jueves y la Natividad, el viernes, por lo que se podrán juntar de nuevo varias jornadas festivas.