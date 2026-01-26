Los puertos de València y Barcelona se blindarán contra los ciberataques

Los máximos reponsables de los puertos de Barcelona y València, José Alberto Carbonell y Mar Chao, respectivamente, coinciden a la hora de alertar sobre la necesidad de cooperar en el ámbito de la ciberseguridad. El presidente del recinto catalán, que ha participado en una jornada organizada por la asociación de directivos y empresarios del sector logístico Propeller Valencia, reclama que ambas entidades -líderes en España en el tráfico de contenedores junto con Algeciras, ya que canalizan el 45% de la carga portuaria de todo el sector- deben cooperar para aumentar su competitividad.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) propone en ese sentido elevar los niveles de cooperación entre los puertos de Valencia y Barcelona. En concreto, en las áreas de ciberseguridad y digitalización. Carbonell también ha destacado la importancia de que todos los puertos de España sean recintos seguros como parte de un sistema conjunto: «No es ninguna ventaja competitiva tener una mayor ciberseguridad que tu competidor», puntualiza tras recordar los ciberataques sufridos por la Autoridad Portuaria de Barcelona.

Hace algo más de un lustro, un ataque informático afectó de lleno al puerto barcelonés, a diversos servidores y departamento de sistemas que puso patas arribas a la red corporativa del puerto, que tardó al menos seis días en recuperarse. Carbonell también recordó que la naviera Maersk sufrió un devastador ciberataque de ‘ransomware’ conocido como ‘NotPetya en 2017’, un ataque que afectó gravemente sus operaciones globales, paralizando sistemas y causando pérdidas millonarias, siendo atribuido a hackers ligados a la inteligencia militar rusa y considerado uno de los ataques más destructivos de la historia. Los puertos europeos están siendo objeto de campañas de ciberataques orquestadas por actores estatales, con especial protagonismo de Rusia, Irán y China. Así lo advierte un informe publicado en junio de 2025 por el Centro de Excelencia en Ciberdefensa Cooperativa de la OTAN (CCDCOE).

Según el documento, elaborado a partir de encuestas en 9 países aliados y socios de la OTAN, casi todos han sufrido ataques en los últimos cinco años. Los sistemas más vulnerables detectados son los de control de accesos físicos y los de gestión del tráfico de buques.

La digitalización acelerada de los puertos ha incrementado estos riesgos: muchos siguen operando con sistemas de tecnología operativa - es decir, el ‘hardware’ y ‘software’ que controlan y supervisan procesos físicos y maquinaria industrial- que son heredados y no fueron diseñados para conectarse a Internet, si bien hoy están interconectados para ganar eficiencia y multiplican las puertas de entrada para los atacantes.

Entre las ideas que surgen en el sector para tranquilizar al sector portuario está la de la Fundación Valenciaport, que ayudará a reforzar la ciberseguridad en Europa con el ‘proyecto DETANGLE’. La iniciativa facilitará la implementación de los nuevos requisitos en materia de ciberseguridad a pymes y autoridades nacionales de la Unión Europea, reduciendo costes y fortaleciendo la cooperación transfronteriza. El proyecto en el que participa la Fundación Valenciaport cuenta con un presupuesto de cerca de 7 millones de euros, cofinanciados por el European Cybersecurity Competence Centre. DETANGLE dará respuesta a estas problemáticas mediante el desarrollo de un conjunto de soluciones innovadoras, entre las que destaca el desarrollo de una plataforma de gestión de incidentes basada en IA, con la que se mejorará la detección, respuesta y colaboración entre entidades.