Circulación
La tractorada de los agricultores afecta al tráfico en Valencia
Las principales calles del centro de València estará afectadas durante este lunes por las protestas en defensa del campo
J. Roch
Los agricultores valencianos vuelven a partir de este lunes a protagonizar una semana de protestas por el posible recorte de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y otros asuntos que van más allá del controvertido acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur.
Defensa del campo
Pese a la reciente paralización de dicho pacto por parte del Parlamento Europeo, que lo ha elevado a la justicia europea, las principales organizaciones agrarias españolas han optado por mantener las movilizaciones porque consideran que todavía hay motivos para salir a las calles en defensa del campo.
No se trata solamente de la oposición al pacto con el Mercosur, que Bruselas puede implementar al margen del revés de la Eurocámara, sino que también les preocupan la negociación de la PAC y el próximo presupuesto europeo tras la propuesta comunitaria que amenaza con reducir las ayudas, así como otras dificultades propias del sector.
Calles afectadas
Una tractorada por el centro de València contra el acuerdo comercial UE–MERCOSUR, promovida por asociaciones de agricultores independientes valencianas adscritas a UNASPI (Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes), afectará al tráfico durante la mañana de este lunes.
Las calles afectadas van desde la Estación del Norte (c/ Xàtiva) hasta la Delegación del Gobierno (plaza del Temple).
