La tractorada de los agricultores afecta al tráfico en Valencia

Los agricultores valencianos vuelven a partir de este lunes a protagonizar una semana de protestas por el posible recorte de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y otros asuntos que van más allá del controvertido acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur.

Defensa del campo

Pese a la reciente paralización de dicho pacto por parte del Parlamento Europeo, que lo ha elevado a la justicia europea, las principales organizaciones agrarias españolas han optado por mantener las movilizaciones porque consideran que todavía hay motivos para salir a las calles en defensa del campo.

No se trata solamente de la oposición al pacto con el Mercosur, que Bruselas puede implementar al margen del revés de la Eurocámara, sino que también les preocupan la negociación de la PAC y el próximo presupuesto europeo tras la propuesta comunitaria que amenaza con reducir las ayudas, así como otras dificultades propias del sector.

Protesta de agricultores contra el acuerdo con Mercosur frente al Parlamento Europeo, este miércoles en Estrasburgo. / PASCAL BASTIEN / AP

Calles afectadas

Una tractorada por el centro de València contra el acuerdo comercial UE–MERCOSUR, promovida por asociaciones de agricultores independientes valencianas adscritas a UNASPI (Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes), afectará al tráfico durante la mañana de este lunes.

Las calles afectadas van desde la Estación del Norte (c/ Xàtiva) hasta la Delegación del Gobierno (plaza del Temple).