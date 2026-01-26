Transportes cesa al valenciano Josep Enric García, director operativo de Rodalies

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha cesado al director operativo de Rodalies, Josep Enric García, quien fue director general de la EMT de València entre 2015 y 2020, cuando también fue cesado, y al director general de explotación y mantenimiento de Adif, Raúl Míguez, tras las interrupciones de este servicio en Cataluña.

Así lo ha anunciado este lunes el secretario de Estado, José Antonio Santano, quien ha pedido a los presidentes de Renfe y Adif, con el conocimiento del ministro del ramo, Óscar Puente, que se asuman las correspondientes responsabilidades.

"Somos conscientes de la situación, somos muy sensibles con el malestar de la ciudadanía catalana y, por supuesto, también del Govern, y somos conscientes de que Renfe y Adif tienen una responsabilidad que asumir", ha señalado en una entrevista en el Canal 24 Horas.

Santano ha presentado estos ceses como un "punto de inflexión" en la operativa de Rodalies y en la percepción que se tiene de este servicio.

La Generalitat catalana pedía cambios

El anuncio de los ceses ha coincidido con una rueda de prensa de la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la que ha reclamado a Renfe y Adif cambios instantáneos, así como inversiones, ante una situación "inconcebible e intolerable" en la red de Rodalies.

Paneque ha justificado esta petición en base a dos ámbitos que, en sus palabras, han agravado la situación de crisis del servicio de Rodalies en los últimos días, como es el no seguimiento "al pie de la letra" de las instrucciones del titular del servicio, que es la propia Generalitat, y no llevar a cabo el mantenimiento preventivo necesario de la red.

Preguntada por si el Govern pediría dimisiones o ceses, Paneque ha explicado que han trasladado los dos ámbitos en los que se habían detectado "deficiencias no tolerables" en los que han pedido responsabilidades, y que era el Ministerio quién debía tomar decisiones.

Sin servicio miércoles y jueves

Tras el accidente causado por el desprendimiento de un muro en Gelida (Barcelona) la noche del pasado martes con el que chocó un tren de Rodalies y que resultó en la muerte de un maquinista en prácticas, la red se paralizó completamente el miércoles para que Adif comprobara el estado de toda la red.

A pesar de emitir un informe favorable para que el servicio se reactivara el jueves y el anuncio del Govern de que así sería, los maquinistas de Renfe se negaron a retomar el servicio hasta hacer una nueva revisión de la red de Rodalies.

Paralelamente, el miércoles se cortó el tráfico en la AP-7 en sentido sur en Gelida, ya que el muro desprendido era de contención de esta vía y los Bombers de la Generalitat alertaron de una "posible inestabilidad", y el sábado se abrió un carril.

El viernes sí que hubo servicio de Rodalies, aunque la R1 quedó cortada a primera hora de la tarde por un desprendimiento de tierra entre Blanes y Maçanet-Massanes (Girona).

Fin de semana

La madrugada del sábado, el Govern publicó en 'X' que tras 8 horas de reunión, Adif y Renfe le habían comunicado la "incapacidad de operar el servicio ordinario de Rodalies y mercancías en toda la red ferroviaria", por lo que no habría servicio de Rodalies ese día.

Sin embargo, el servicio se inició con el fin de "dar una mínima movilidad" en la red, según explicó el portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, que alertó que habría alteraciones, ya que se estaban revisando varios puntos de la infraestructura.

Pasado el mediodía, el Govern pidió a las operadoras Renfe y Adif suspender el servicio de Rodalies en toda Catalunya ante la falta de "garantías" y hasta asegurar la operatividad de las vías, suspensión que se alargó el resto del sábado y el domingo.

Ya con el servicio suspendido, se produjo un nuevo desprendimiento de tierra sobre las vías entre Cerdanyola del Vallès y Sabadell (Barcelona).

Este lunes, el servicio se ha reanudado, aunque el servicio se ha interrumpido completamente en dos ocasiones por una incidencia en el centro de control de Adif de la Estació de França (Barcelona).