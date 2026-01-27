Acteco compra la empresa valenciana Texper para impulsar el reciclaje textil

La ibense Acteco ha hecho pública la adquisición de la empresa de Paterna, Texper, dedicada al reciclado textil. Con esta operación, la compañía especializada en la gestión, recuperación, reciclaje y valorización de residuos industriales y comerciales, avanza en su plan estratégico e incorpora una planta especializada en el almacenamiento y tratamiento de ropa, así como en la fabricación de borra, un material con múltiples aplicaciones industriales. La instalación cuenta con una superficie de 5.132 metros cuadrados y se localiza Polígono Fuente del Jarro de esta localidad valenciana.

Con esta compra, Acteco consolida su posicionamiento en la búsqueda de dar soluciones integrales del plástico, incorporando el reciclaje textil, una línea de actividad clave dentro del marco de la economía circular, reforzada por los nuevos desarrollos normativos europeos y nacionales en materia de residuos, según señalan desde la empresa. La planta de Texper permitirá tratar hasta 3.000 toneladas anuales de residuo textil, alo que supone una capacidad operativa del grupo en este tipo de materiales. Desde la sociedad ibense, se ha asegurado que se contará con el actual equipo, al que se unirán siete perfiles profesionales con experiencia técnica y conocimiento específico en este sector.

La operación ha supuesto una inversión aproximada de un millón de euros, destinada tanto a la adquisición de la empresa como a la continuidad y optimización de la actividad productiva en la instalación de Paterna.

Interior de las instalaciones de Acteco en Ibi. / Juani Ruz

Vínculo con el plástico

El proceso desarrollado en la planta valenciana se centra en el reciclado textil mecánico, mediante la recuperación y tratamiento de residuos textiles para su transformación en materias primas secundarias, como la borra, que se emplean en sectores como la automoción, la construcción, la hilatura o los geotextiles. Esta integración posibilita, a su vez, a Acteco seguir ampliando su cadena de valor en la gestión de residuos y le permite incorporar soluciones especializadas adicionales para un flujo de residuo con un papel cada vez más relevante en las políticas de sostenibilidad y circularidad.

Noticias relacionadas

Por otra parte, la compañía, con sede en Ibi y participada por Repsol, refuerza su posicionamiento como actor en la Comunidad Valenciana y avanza en su objetivo de impulsar modelos productivos más sostenibles, alineados con los principios de la economía circular y la transformación responsable de los recursos.