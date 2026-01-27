El automóvil, Espai Aero y el Clúster Digital se unen para ofrecer proyectos comunes en defensa

El clúster de automoción y movilidad de la Comunitat Valenciana Avia, Espai Aero CV y el Clúster Digital de la Comunitat Valenciana (CD-CV) han creado un centro estratégico para abordar el sector de la defensa y generar proyectos de valor añadido que aúnen las capacidades de sus empresas. Este nuevo centro de conexión permitirá generar sinergias entre las empresas de los tres clústeres y aprovechar sus conocimientos en diferentes esferas para asumir proyectos relacionados con el sector Defensa.

Los presidentes de las entidades, Paco Segura (Avia), Pepe Nieto (Espai Aero CV) y Paco Gavilán (CD-CV) coinciden en que este trabajo conjunto servirá para potenciar el sector industrial y empresarial de la Comunitat Valenciana en un momento en el que las sinergias "son fundamentales".

Defienden, en un comunicado conjunto, que los proyectos para el sector defensa requieren de grandes desarrollos y esta alianza permite que las pymes valencianas y las empresas puedan, de manera agrupada, acceder a proyectos nacionales e internacionales.

Comisión

En este sentido, Avia ha creado esta misma semana una comisión de defensa en la que ya se han inscrito 40 empresas asociadas y entidades de innovación, con el objetivo de fomentar la colaboración entre los participantes e identificar necesidades y capacidades específicas.

Paco Gavilán, presidente de Nunsys / Fernando Bustamante

Según el informe de Avia, entre las empresas que de manera más rápida pueden operar en el sector se encuentran aquellas que trabajan los materiales avanzados y composites, las relacionadas con electrónica y sensores, así como las que operan en el ámbito de las baterías y sistemas de almacenamiento.

Tecnología dual

Por su parte, Espai Aero también ha creado recientemente una comisión de tecnologías duales compuesta por 20 integrantes para explorar sinergias, promover proyectos colaborativos, ayudar a las empresas en su habilitación y fortalecer la conexión con iniciativas estratégicas del sector Defensa nacional e internacional.

La comisión ha recibido el apoyo explícito de la Agencia Espacial Española, entre otras entidades públicas, y sus objetivos son impulsar la capacitación de las entidades del ecosistema en tecnologías de uso dual, favoreciendo su habilitación y certificación, además de la visibilización de las capacidades de las entidades socias, así como la conexión con entidades de referencia y la participación regional y nacional en eventos de interés..

Creado recientemente por las organizaciones de base tecnológica más punteras de la Comunitat Valenciana, el CD-CV y sus integrantes "ofrecen su larga experiencia en el ámbito Defensa suministrando servicios de comunicaciones, ciberseguridad, telemedicina, conectividad o gestión del dato".