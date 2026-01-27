La bajas por salud mental entre los menores de 35 años se disparan un 325 %

Es una de las grandes preocupaciones de las empresas valencianas: el creciente absentismo laboral, singularmente por incapacidad temporal. Los números lo corroboran. Las bajas por salud laboral han subido un 175 % desde 2015, pero en los menores de 35 años lo ha hecho en un 325 %. Lo ha afirmado esta mañana el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, durante la presentación del 'Barómetro de bienestar Laboral'.

Dicho documento ha coincidido con otro informe, este elaborado por la mutua Umivale y el Instituto Valenciana de Investigaciones Económicas (Ivie), en el que los datos, de 2024, son también abrumadores: en la Comunitat Valenciana se pierde el 5,71 % de las jornadas laborales por absentismo por incapacidad temporal. El porcentaje está dos décimas por debajo de la media española, pero se sitúa un 49 % por encima del de 2018, cuando alcanzaba el 3,83 %.

Vicente Lafuente ha explicado que "el absentismo es el termómetro que nos avisa de que la temperatura ha subido. Podemos ignorarlo y seguir pagando la factura o podemos entender que una empresa sana, con personas comprometidas y bien lideradas son más productivas, más resilientes y mejores".

Presentación del barómetro en la sede de la CEV / Levante-EMV

En sus conclusiones, el informe de la CEV apunta tendencias inquietantes. Constata la "alta carga emocional" en los servicios, la hostelería y la atención al público y tambíen "el aumento claro de ansiedad, estrés y burnout" (agotamiento emocional). Pero además asegura que "las empresas miran a la vida privada, pero los testimonios señalan causas organizativas (carga, turnos, temporalidad, trato con público, conciliación)" para explicar este problema. Asimismo, afirma que "el bienestar psicológico de las mujeres jóvenes emerge como foco crítico de riesgo y abasentismo".

Estrés

"Estrés, burnout y desmotivación existen, pero muchas veces quedan enmascarados en bajas y absentismo", prosigue el barómetro, que además señala que la denominada renuncia silenciosa "aparece en colectivos jóvenes cuando fallan salario, desarrollo y conciliación" y que "en acoso e igualdad hay más avance normativo que cambio real en la práctica diaria, especialmente en pymes".

El informe considera que el absentismo "es un fenómeno multicasual donde se cruzan factores personales, organizativos y del sistema de salud". En relación con este último punto, añade que "la saturación del sistema público de salud prolonga bajas y complica la gestión empresarial del absentismo". Asimismo, "la atención se centra en el alta médica, no en cómo se vuelve ni en cómo evitar recaídas, especialmente en casos psicosociales".

Noticias relacionadas

Tecnoestrés

Por último, el documento no se olvida de analizar el impacto de la digitalización en el bienestar laboral. Es lo que se denomina tecnoestrés. Entre otras cuestiones, considera que "el problema no es la tecnología, sino cómo se gestionan horarios, objetivos, liderazgo y canales de comunicación".