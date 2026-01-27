Becas en Valencia: Wayco ofrece 30.000 euros para mujeres emprendedoras

Wayco, el operador de coworking de referencia en Valencia, lanza la sexta edición de su beca con el objetivo de premiar a mujeres emprendedoras. Esta iniciativa que nació en 2021 becará un total de tres proyectos cediendo dos espacios de trabajo a cada uno de ellos hasta finales de 2026 para el desarrollo de su actividad empresarial. También, las ganadoras tendrán acceso a un programa de mentoring para impulsar sus proyectos, todo ello valorado en un total de 30.000€. Podrán participar en la convocatoria mujeres que hayan fundado una empresa con sede en la provincia de Valencia y el proyecto deberá estar liderado al menos por una mujer, pudiendo existir socios o socias adicionales de cualquier género.

En este sentido, las mujeres becadas podrán llevar a cabo su actividad en el espacio que Wayco gestiona en el barrio de Ruzafa, uno de los espacios más emblemáticos que posee la compañía. Además de los dos puestos de trabajo cedidos por proyecto y el programa de coaching, la beca también incluye apoyo mediático, visibilidad y acceso a una nutrida agenda de eventos y encuentros.

"Puestos de trabajo en nuestro coworking"

“Con la Beca Wayco queremos ir más allá de ofrecer puestos de trabajo en nuestro coworking, buscamos crear las condiciones para que las emprendedoras puedan centrarse en hacer crecer sus proyectos, rodeadas de acompañamiento experto y conexiones de valor. Con esta sexta edición queremos seguir consolidando un ecosistema donde las mujeres que lideran empresas encuentren recursos y oportunidades reales para escalar sus negocios y generar impacto” explica Víctor Cambralla, CEO y fundador de Wayco.

Una de los aspectos más singulares de esta beca son las mentorías especializadas que están divididas en 5 bloques: coaching estratégico empresarial con Víctor Cambralla, CEO y fundador de Wayco; gestión financiera con Sonia Arenas, analista financiera en Innoventures Capital; ventas online con Santiago Núñez, CEO de Propulsa.me; marketing digital y herramientas de IA con Jaime Villalonga, director de marketing y comunicación en Wayco; y comunicación y marca en redes sociales con Amparo Costa, responsable de marketing digital en Wayco.

Además, en esta edición el jurado está formado por 4 mujeres referentes en el ecosistema valenciano: Chus Bellés, responsable de Financiación Especializada de Proyectos Sostenibles en Triodos Bank; Maite Mateo, Talent Acquisition Manager en Innova&acción; Sara Chaparro, responsable de Marketing y Comunicación en REDIT (Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana) y Sonia Arenas, analista financiera en Innoventures Capital.

La presentación de proyectos se extenderá hasta el próximo 9 de febrero y podrá hacerse efectiva a través de la web de Wayco. Finalmente, el día 5 de marzo se darán a conocer las ganadoras. La Beca Wayco, ya consolidada entre las mujeres emprendedoras de la provincia, ha beneficiado a 18 proyectos desde su primera edición.

Noticias relacionadas

Sobre Wayco

Wayco es el principal operador de espacios de coworking y oficina flexible de Valencia que abrió sus puertas por primera vez en 2013. Sus instalaciones cuentan con 8.500 m2, cubren más de 10 sectores, disponen de más de 20 partners, superan los 500 miembros de más de 20 países diferentes y albergan a más de 50 empresas en sus espacios. Actualmente cuentan con establecimientos en los barrios Ruzafa, Abastos, Cabanyal-Canyamelar y próximamente abrirán un nuevo espacio en la calle Pizarro de Valencia, en el corazón financiero de la ciudad.