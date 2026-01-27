El Parlamento de la UE aprueba cláusulas con Mercosur para proteger a los cítricos y al arroz

El sector citrícola y el arrocero, así como el vacuno y el apícola de la Comunitat Valenciana, sufrirán menos el acuerdo comercial UE-Mercosur que otras actividades del ámbito primario. La Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (PE) ha aprobado este martes el reglamento que incluye nuevas cláusulas de salvaguarda -tal como ya avanzó Levante-EMV el pasado 19 de diciembre- para mejorar la protección de los agricultores en el acuerdo de asociación entre la UE y Mercosur, al reducir los umbrales de activación y permitiendo una intervención más temprana.

Entre otros elementos, esas cláusulas endurecen los márgenes de incremento de importaciones o caída de precios de los productos sensibles que darían lugar a una investigación de Bruselas, llevando el umbral de activación a un 5 %. Además, prevén una activación rápida del mecanismo, con un plazo máximo de 21 días, y consolidan políticamente el principio de reciprocidad.

Reacciones del Consell

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat, Miguel Barrachina, ha valorado hoy muy positivamente el avance logrado en el Parlamento Europeo con la aprobación de las cláusulas de salvaguarda automáticas en la Comisión de Comercio Internacional. Barrachina ha calificado este hecho como un paso “fundamental” que introduce garantías reales para el sector primario español antes de la ratificación del Tratado de Mercosur. "Hoy se ha alcanzado un acuerdo estratégico para blindar el futuro del sector primario. Hemos consolidado un marco de garantías firmes para nuestros agricultores y ganaderos, asegurando su estabilidad y competitividad", ha señalado.

Tractorada por València para protestar por el acuerdo de comercio con Mercosur, el pasado lunes. / G. Caballero

El conseller ha insistido en que este mecanismo introduce el automatismo que reclamaban tanto la Generalitat como el sector y que supone la paralización del tratado de forma automática si se detectan distorsiones en el mercado. “Nuestros agricultores no temen el libre comercio, temen a la burocracia y al tratamiento injusto”, ha afirmado. Este sistema permitirá que, en un plazo de 21 días, se active la salvaguarda si los agricultores de la Comunitat Valenciana o del resto de España se ven afectados por una caída del 5 % de los precios o un aumento de las importaciones. Un mecanismo que, según Barrachina, “evita depender de la voluntad política del Gobierno central para su activación”.

Controles en fronteras

Además de las salvaguardas, el acuerdo incluye la exigencia de multiplicar los controles en frontera y la reciprocidad en el uso de productos fitosanitarios. La medida beneficia a productos clave para la Comunitat Valenciana como la carne, la miel, el arroz y, de forma expresa, a los cítricos, que contarán con un comité técnico específico para velar por el cumplimiento del tratado.

Noticias relacionadas

El conseller ha remarcado que este avance no es un hecho aislado, sino el resultado de la "presión constante" ejercida desde las organizaciones agrarias y la Generalitat en Bruselas. "No podíamos permitir que nuestras explotaciones compitieran en desigualdad de condiciones mientras se les imponen las normativas más estrictas del mundo", ha aseverado Barrachina, quien considera que este acuerdo sienta un precedente "vital" para futuras negociaciones comerciales de la Unión Europea con terceros países.