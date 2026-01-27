Fija, mixta o variable: ¿Qué hipoteca es más barata?

Pese a los precios desorbitados y a la escasa construcción, la Comunitat Valenciana encadena 17 meses de subidas continuadas en la firma de hipotecas, singularmente de viviendas de segunda mano. Con los tipos de interés en el 2 %, que es un porcentaje razonable, y el euríbor en el 2,26 %, que también implica un coste añadido asumible, los afortunados que tienen ahorros suficientes para abonar la entrada e ingresos garantizados para lograr el visto bueno del banco (o un aval) se enfrentan al dilema de negociar el contrato hipotecario. ¿Qué hacer? ¿Fijo? ¿Variable? ¿Mixto? ¿Qué resultará más barato?

El portal inmobiliario Idealista publica hoy el escalafón de las mejores hipotecas y la primera conclusión es que las más económicas son las fijas, aunque no en exceso. Se trata de datos de enero de 2026. Todas las ofertas están asociadas a un préstamo de 150.000 euros, que, en cuanto al coste de la vivienda, debe elevarse a un mínimo de 180.000 euros, dado que los bancos obligan a que el solicitante del crédito aporte el 20 % del coste.

Fijas

La más económica tiene una tasa del 2,36 % si se aceptan las condiciones que impone el banco, que incluyen la domicialización de la nómina y la contratación de seguros, y al 2,86 % si no. Ambos porcentajes se elevan al 2,97 % y al 3,15 % cuando se analiza el TAE, que es el interés que efectivamente acaba pagando el hipotecado. La cuota que se paga mensualmente va de los 582 a los 621 euros. La citada es una oferta de Openbank. Siguiendo con las cuotas, las tres hipotecas que cita Idealista a continuación son de BBVA (entre 601 y 682 euros), Sabadell (entre 612 y 695 euros) y CaixaBank (entre 616 y 699 euros)

Ofertas de viviendas en una inmobiliaria / M.A.Montesinos

En las hipotecas variables, que están a la baja en número, los costes se elevan, pero no de forma escandalosa, aunque, claro, sobre estos contratos siempre pesa el temor a que el Banco Central Europeo (BCE), como sucedió en 2022 tras dispararse la inflación, reinicie una política de subida del precio del dinero que eleve el euríbor y, por tanto, encarezca la hipotecas que no son fijas. En este caso, la hipoteca más barata la ofrece, según Idealista, Kutxabank. En términos TAE, la tasa va del 3,13 % con condiciones al 3,76 % en sin condiciones, lo que se traduce en una cuota de entre 613 y 695 euros al mes. En segunda posición entre las más baratas está el Sabadell, con entre 614 y 696 euros. Unicaja está en entre 618 y 700 euros e Ibercaja, entre 622 y 705.

Mixtas

Mención aparte merecen las mixtas, que están muy en boga en los últimos años. Y es que en este caso todo depende de cuánto dure la parte fija del préstamo. Por debajo de los cinco años, se puede encontrar ofertas por debajo de los 600 euros mensuales. Por ejemplo los 521 de Ibercaja. Cajamar está entre 539 y 584, en función de si se aceptan o no condiciones. El precio, sin embargo, se dispara por encima de los 700 (sin condiciones) cuando la parte fija llega a los diez años.