Energía
Iberdrola lidera el mercado europeo de contratos de energía a largo plazo por tercer año consecutivo
La eléctrica tiene acuerdos firmados con grandes multinacionales como Microsoft, Amazon, Apple, Telefónica o Mercadona
Redacción
Iberdrola lidera por tercer año consecutivo el mercado europeo de contratos de compraventa de energía renovable a largo plazo, conocidos como 'Power Purchase Agreements' o PPA, según el informe Pexapark Renewables Market Outlook 2026.
Estos acuerdos se basan en un compromiso de suministro de energía limpia por parte de Iberdrola hacia otra empresa durante un tiempo determinado y a cambio de un precio fijado por adelantado. De esta forma, la eléctrica se garantiza un comprador para su producción eléctrica, mientras el usuario tiene una garantía de suministro que, además, le permite reducir sus emisiones y avanzar hacia sus objetivos climáticos.
Además, dan más seguridad a las empresas en un contexto "marcado por la volatilidad de los mercados energéticos" y contribuyen a "mejorar la competitividad empresarial y se han convertido en un pilar esencial para impulsar la electrificación y el despliegue de nueva capacidad renovable en Europa", según argumenta en un comunicado la empresa que preside Ignacio Sánchez Galán.
La primera eléctrica de España y segunda del mundo tiene contratos PPA firmados en países como España, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Alemania, Australia, Italia, Portugal y Polonia, entre otros, en los que se encuentran grandes multinacionales como Microsoft, Amazon, Apple, Telefónica, Mercedes-Benz, Heineken, Vodafone, Mercadona, AB InBev, Renault, Holcim o Salzgitter.
Iberdrola colabora, además, con empresas de sectores clave como el tecnológico, la distribución alimentaria, las telecomunicaciones, la metalurgia, la automoción y el transporte, lo que refleja la creciente demanda de energía renovable por parte de compañías comprometidas con la descarbonización y la estabilidad de costes.
"La experiencia acumulada en estos mercados y una cartera que combina energía solar fotovoltaica, eólica terrestre y marina, hidroeléctrica y soluciones de almacenamiento con baterías permiten adaptar cada contrato a las necesidades específicas de los clientes", apunta la compañía. Hasta la fecha, las ventas de electricidad a largo plazo alcanzan ya los 400 teravatios hora (TWh).
