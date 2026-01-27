CC OO y UGT protestan ante F. Segura por el despido de 11 trabajadores en Almussafes

Los sindicatos CC OO y UGT han convocado una concentración el próximo miércoles 28 de enero ante la puerta de la empresa F. Segura, especializada en el diseño, desarrollo e industrialización de piezas y componentes metálicos para la industria del automóvil, con motivo del despido de 11 trabajadores de los tres centros de trabajo ubicados en el Polígono Industrial Juan Carlos I de Almussafes.

Desde los sindicatos lamentan que algunos de los afectados cuentan con "más de 30 años de antigüedad y edades superiores a los 50 años", y que la empresa ejecuta estas salidas "bajo el pretexto de una supuesta bajada de ingresos".

El grupo Segura trabaja para algunos de los grandes fabricantes de coches, como Ford, que en el caso de Valencia se encuentra en el peor momento de su producción en la planta de Almussafes. "La compañía Ford ha dividido prácticamente por cuatro su producción en Valencia en los últimos años", ha recordado Francisco Segura, presidente de F. Segura, a preguntas de este diario.

Grupo Segura, señala su presidente, es una empresa multinacional con plantas en España, Hungría y Alemania y cuya facturación supera con los 200 millones de euros y los 1.300 trabajadores, cerca de 260 de ellos en Almussafes. "En Valencia, pese a todos los recortes que ha habido en los últimos años [en el sector], Grupo Segura ha mantenido artificialmente muchos puestos de trabajo hasta que ha decidido cerrar el tercer turno", explica el presidente de la compañía, quien insiste en que la medida responde a "las circunstancias del mercado", en cuanto a la situación a la baja del sector de la automoción. "Las bajadas de producción en toda Europa rondan un 30 % o un 40 % y nosotros no hemos despedido proporcionalmente a nuestra plantilla", insiste Segura, también presidente del Clúster de la Automoción.

Los sindicatos, no obstante, lamentan que "tras décadas de entrega y esfuerzo, decide prescindir de 11 trabajadores entre ellos, personas con más de 30 años de antigüedad, dejándolos en una situación de absoluta vulnerabilidad. Con edades superiores a 50 años, se enfrentan a enormes dificultades para reincorporarse al mercado laboral. La empresa conoce perfectamente esta realidad, pero ha optado por el camino más fácil: deshacerse de la experiencia y la veteranía para seguir precarizando las condiciones de trabajo".

Despidos y contratos temporales

Desde los sindicatos señalan, además, que "lo más indignante de esta situación es que, mientras despide, la empresa mantiene una contratación semanal de una media de 30 personas a través de empresas de trabajo temporal. Esta contradicción pone de manifiesto que no existe una verdadera necesidad económica que justifique los despidos, sino una estrategia deliberada de precarización y abaratamiento de costes laborales a costa de la plantilla fija".

Al respecto, Segura vincula esta medida al ERTE que afecta a la plantilla de Ford en Almussafes. La compañía estadounidense, recuerda Segura, "tiene una planificación de producción muy complicada, en la cual están días o semanas cerrada y días o semanas abierta. Y las empresas tenemos que ajustarnos a la producción".

Readmisión "inmediata"

CC OO y UGT piden a la empresa "la readmisión inmediata de los 11 trabajadores despedidos, la apertura de un proceso de negociación real con los representantes sindicales", así como "criterios sociales que protejan a los trabajadores en situación de mayor vulnerabilidad".

Para los sindicatos, "la lucha de estos trabajadores es la lucha de toda la clase trabajadora contra la precariedad, el abuso empresarial y el desprecio a quienes han entregado décadas de su vida a la empresa. Los sindicatos no van a permitir que se tire a la basura la experiencia ni que se condene al desempleo a trabajadores mayores de 50 años mientras se precariza el empleo con ETT", concluyen.