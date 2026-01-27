La UE se prepara para activar el pacto con Mercosur pese a las protestas del campo

El pacto de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Mercosur -aprobado recientemente por el Ejecutivo comunitario y los gobiernos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay- continuará su proceso de aplicación las próximas semanas pese a las protestas en el campo en toda España -incluida la Comunitat Valenciana- y a que el Parlamento Europeo haya paralizado su entrada en vigor con su petición a la Justicia Europea para determinar la legalidad del pacto.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido este lunes que el Gobierno de España afronta la negociación de la próxima Política Agrícola Común (PAC) con el objetivo de mantener los fondos destinados al sector y alineado con agricultores, cooperativas y comunidades autónomas, en un contexto marcado por las movilizaciones del campo previstas esta semana, ante las que ha mostrado "respeto". Sus palabras llegan en medio de una nueva oleada de protestas convocadas por Asaja, COAG y UPA desde este lunes y hasta el 30 de enero, con 'tractoradas' en distintos puntos del país para denunciar el recorte previsto en el futuro presupuesto agrario y el impacto del acuerdo comercial con los países del Mercosur.

Sobre estas movilizaciones, Planas, según informa Europa Press, ha reiterado su "pleno respeto" a las organizaciones convocantes y ha recordado que los ciudadanos pueden expresarse "de forma libre y democrática", siempre dentro del respeto a la ley. En este sentido, el ministro ha defendido que España apuesta por una PAC que mantenga, "como mínimo", los fondos del periodo anterior para poder responder a los retos inmediatos del campo, desde la rentabilidad de las explotaciones hasta las exigencias derivadas de la transición ecológica y el contexto internacional.

Liuis Planas (primero por la izquierda) y Miguel Barrachina (tercero), en la sede del Consejo de la UE. / Levante-EMV

Críticas del Consell

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha reclamado en Bruselas la implantación de cláusulas de salvaguarda, controles eficaces en frontera e igualdad de trato en los acuerdos comerciales para proteger a agricultores y ganaderos españoles frente a la competencia desleal de productos procedentes de terceros países. Tras su participación en el primer Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca del año celebrado en Bruselas, en representación de las comunidades autónomas españolas, Barrachina ha señalado que “el nuevo semestre es una oportunidad para la reconciliación de la Comisión Europea con los agricultores y los ganaderos, que en muchas ocasiones no conocen en profundidad los debates que se producen en Bruselas ni comparten sus finalidades”. En relación con la futura Política Agraria Común, el conseller ha reclamado un marco con recursos suficientes.

Tractoradas en València

Las protestas del campo han vuelto esta mañana a València, esta vez convocadas por asociaciones de agricultores independientes valencianas adscritas a Unaspi (Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes), "contra las políticas que destruyen el sector primario". La movilización ha incluido una marcha de tractores por el centro de la capital del Túria entre la Estación del Norte (c/Xàtiva) y la Delegación del Gobierno (plaza del Temple). La tractorada ha provocado notables colapsos de tráfico en las calles del centro de la ciudad y ha reunido a algo más de un centenar de vehículos.

La manifestación de Unaspi en València contra el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, los recortes en la Política Agraria Común (PAC) y el Pacto Verde Europeo, entre otros aspectos, se produce en una semana de protestas en toda España. En Valencia, el próximo jueves y organizadas por AVA-Asaja, Unió Llauradora, Coag, UPA y Cooperatives Agro-alimentàries, habrá otra tractorada contra el acuerdo UE-Mercosur.