La Comunitat Valenciana genera casi 100.000 empleos y reduce el paro en 47.100 personas en 2025

El mercado laboral continúa su tendencia de mejora en la Comunitat Valenciana al concluir el año 2025. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre del año pasado esta autonomía generó 98.800 nuevos empleos, mientras que el paro disminuyó en 47.100 personas. Además, la Comunitat Valenciana ha sido el territorio con mayor reducción de desempleo durante el acuerdo trimestre de 2025, en comparación con el anterior, al disminuir en 39.000 parados, lo que supone casi la cuarta parte de toda España, asegura el informe del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El conjunto del Estado también registra un récord de empleo, ya que sumó 605.400 empleos en 2025, hasta un nuevo récord de 22,46 millones de ocupados, mientras que la tasa de paro cayó al 9,93 %, por debajo del 10 % por primera vez desde 2008 (no así en la Comunitat Valenciana, que queda en el 10,39%); es decir, el año en el que se desató la crisis financiera y el posterior pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Según los datos de la EPA publicados este martes por el Instituto Nacional del Estadística (INE), en 2025 el paro se redujo en 118.400 personas hasta dejar el total en 2,47 millones.

Por sectores

El número de ocupados a tiempo completo se incrementó en 6.900 personas en el cuarto trimestre (+0,33%) en la Comunitat Valenciana, hasta los 2.108.800 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial aumentaron en 12.600 (+3,61%), hasta sumar 361.700 personas. Por sectores, el paro bajó en servicios, 13.100 menos (-10,26%); industria, 12.600 menos (-54,55%); parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 12.000 menos (-7,96%); agricultura, 1.400 menos (-11,2%), mientras que se incrementó en construcción, 100 más (+0,88%).

Por ámbitos provinciales, el empleo ha aumentado en Alicante, con 9.700 ocupados más (1,07 %), y en Valencia, con 15.400 (1,23 %), mientras que en Castellón se ha registrado una pérdida de 5.500 empleos, lo que supone un descenso del 1,86 %.

Población activa

La Comunitat Valenciana, al sumar casi 100.000 nuevos empleos, alcanza los 2,47 millones de ocupados a finales del año pasado. El total de ocupados de 2.470.500 en la Comunitat Valenciana representa una tasa de actividad del 58,67 %, mientras que los 286.500 desempleados dejan la tasa de paro por debajo del 11 %, en el citado10,39 %.

La tasa de actividad entre los hombres se sitúa en el 64,09 % (1,34 millones) y en las mujeres es del 53,48 % (1,12 millones), y de la misma manera la tasa de paro es inferior entre los hombres, del 8,63 % (127.000), que entre las mujeres, en el 12,41 % (159.500). La población activa en la Comunitat Valenciana cerró 2024 en 2,75 millones, al aumentar en 51.700 en el último trimestre del año respecto al mismo periodo del anterior, si bien en relación con el tercer trimestre bajó en 19.500 personas. La población valenciana de 16 años y más asciende a 4.699.600 personas.

Reacciones

Según la patronal autonómica CEV, "el mantenimiento de los buenos datos de empleo pasa ahora por generar un entorno de confianza y estabilidad que no se vea condicionado por cambios normativos constantes ni por un aumento sostenido de los costes laborales". La organización empresarial que preside Vicente Lafuente, sostiene que "la necesidad de adoptar políticas que acompañen a las empresas en su crecimiento, impulsen la productividad y respeten las diferencias sectoriales, apostando por el diálogo social como herramienta clave para preservar el empleo y asegurar un crecimiento económico equilibrado".