India-UE, "la madre de todos los acuerdos": una "muy buena noticia" para la economía valenciana

La Unión Europea e India han anunciado este martes las bases de un acuerdo de libre comercio "histórico" con el que los exportadores europeos ahorrarán hasta 4.000 millones de euros en aranceles cada año, pero que deja fuera sectores como el arroz, el azúcar o el bovino. Se trata de "la madre de todos los acuerdos", según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras casi 20 años de conversaciones.

Para la economía valenciana, este pacto supone "una muy buena noticia", según ha dicho a Levante-EMV José Vicente Morata, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia. India es "un gran mercado, que está creciendo más de un 5 % anual y con una población que cada vez tiene una mayor clase media, perfecta para nuestros productos", ha señalado.

Según el último informe realizado por Cámara Valencia, el país asiático es el tercer mercado cliente y el quinto proveedor de Asia para la Comunitat Valenciana. Entre enero y noviembre de 2025 la Comunitat Valenciana exportó a India productos por valor de 197 millones de euros, frente a una importación de 639 millones, lo que deja un saldo negativo de 440 millones.

Por sectores, los esmaltes y pinturas lideran los productos más vendidos a India (67 millones de euros), seguido del papel para reciclar (20 millones) y máquinas y aparatos mecánicos (13 millones).

En cuanto a importación, los crustáceos y moluscos son los productos que más compró la Comunitat Valenciana a India, con un volumen de 72 millones de euros. La fundición de hierro y acero (55 millones), automóviles (49 millones), calzado (44 millones) y artículos de textil y hogar (40 millones) completan el 'top 5' de las importaciones.

Para el presidente de la Cámara, "India tiene una clase media importante por lo que hay mucho producto valenciano, de nivel medio-alto, que podría entrar en India". India "es un gran país en nuevas tecnologías, que son demandantes de, por ejemplo, muebles de oficina o aparatos eléctricos, que podrían entrar en ese mercado", ha dicho.

El acuerdo India-EU supone la eliminación de los aranceles para el 96 % de las exportaciones europeas de aquí a 2032. Un aspecto crucial será la reducción de los aranceles a los automóviles europeos, que pasarán del 110 % al 10 %. Los gravámenes de hasta el 44 % a la maquinaria, del 22 % a los productos químicos y del 11 % a los productos farmacéuticos se eliminarán en su mayor parte en el plazo de una década. Entre los grandes beneficiados del pacto estarán los productores de aceite de oliva: los aranceles se reducirán del 45 % a cero en un plazo de cinco años.

El arroz de Valencia

Entre otros productos, el arroz ha quedado fuera del pacto. El secretario general de la Unió Llauradora i Ramadera, Carles Peris, ha señalado a este diario que "la India es una gran productora mundial de arroz y le interesaría exportar con arancel reducido o cero", lo que "sería muy perjudicial para nuestros intereses". "Si finalmente el arroz no se incluye en el acuerdo, sería una muy buena noticia para los arroceros valencianos", ha valorado.

Desde AVA-Asaja, que productos como arroz, azúcar, tabaco, carne de vacuno o aves queden fuera del acuerdo "refleja un cambio de sensibilidad" por parte de la Comisión Europea tras las protestas del sector agrario, así como el "intenso trabajo" desarrollado por COPA-COGECA, entidad que aglutina a agricultores y cooperativas agrícolas europeas. Para AVA, "la movilización funciona" y "solo desde la presión y la unidad se puede evitar que la agricultura vuelva a ser la moneda de cambio".

Expertos como Vicente Pallardó, profesor de Economía Aplicada de la Universitat de València, aseguran que este acuerdo, "desde el punto de vista económico, es más importante que el de Mercosur". "Este caso es particularmente relevante desde el punto de vista de los servicios". Al respecto, defiende que “va a generar oportunidades para las empresas indias en Europa y viceversa”.

En cuanto a geopolítica, Pallardó destaca la "especial importancia" que supone llegar a un acuerdo por parte de dos "enormes potencias, en una época en la que hay países, y sobre todo Estados Unidos, que atentan contra las normas de las relaciones económicas y políticas internacionales".

En cuanto a la dimensión en el escenario global de ambos actores, Pallardó sostiene que India y Europa "son dos zonas de gran relevancia, que están luchando por no quedar en un segundo plano, frente a China y Estados Unidos".