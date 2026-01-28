PepsiCo presenta un ERE para sus delegaciones de ventas de Valencia y el resto de España

PepsiCo ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a la totalidad de sus delegaciones de ventas en España, han informado UGT y CC.OO. en un comunicado conjunto este miércoles.

En concreto, el ERE afectará a los centros de Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Polinyà (Barcelona), la Zona Franca de Barcelona, Valencia, Alicante, Coslada (Madrid), Leganés (Madrid), Marratxí (Baleares) y Málaga.

Los sindicatos han explicado que la empresa ha presentado el ERE como continuación del anterior y por "causas técnicas y organizativas debido a un cambio en el modelo de distribución por el que sustituye la venta directa por un modelo de distribuidores".

Ambas organizaciones han mostrado su rechazo a la decisión, que han calificado de "injustificada y desproporcionada" y que, textualmente, no da solución a la problemática de rentabilidad aludida por la empresa.

Han añadido que trabajarán para minimizar el impacto de los despidos, buscar alternativas como recolocaciones y bajas voluntarias y asegurar las máximas indemnizaciones posibles.

Fuentes de la empresa han señalado que la compañía está transformando su canal de distribución a un modelo de distribución indirecta y que el cambio se hará "de forma progresiva y responsable".

Han añadido que la negociación con los sindicatos tendrá el "objetivo de alcanzar acuerdos que tengan en cuenta tanto a las personas como a las necesidades del negocio" y que, con este ERE, la empresa da por concluida la transformación del canal.