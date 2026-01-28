Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Velocidad trenes ValenciaZona Bajas EmisionesMuVimBorrasca JosephMigrantes C. ValencianaSemana SantaCalderos Moncada
instagramlinkedin

PepsiCo presenta un ERE para sus delegaciones de ventas de Valencia y el resto de España

El expediente afecta también a la sucursal de Alicante

Imagen de archivo de una fábrica de Pepsi.

Imagen de archivo de una fábrica de Pepsi. / EP

EP

València

PepsiCo ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a la totalidad de sus delegaciones de ventas en España, han informado UGT y CC.OO. en un comunicado conjunto este miércoles.

En concreto, el ERE afectará a los centros de Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Polinyà (Barcelona), la Zona Franca de Barcelona, Valencia, Alicante, Coslada (Madrid), Leganés (Madrid), Marratxí (Baleares) y Málaga.

Los sindicatos han explicado que la empresa ha presentado el ERE como continuación del anterior y por "causas técnicas y organizativas debido a un cambio en el modelo de distribución por el que sustituye la venta directa por un modelo de distribuidores".

Ambas organizaciones han mostrado su rechazo a la decisión, que han calificado de "injustificada y desproporcionada" y que, textualmente, no da solución a la problemática de rentabilidad aludida por la empresa.

Han añadido que trabajarán para minimizar el impacto de los despidos, buscar alternativas como recolocaciones y bajas voluntarias y asegurar las máximas indemnizaciones posibles.

Fuentes de la empresa han señalado que la compañía está transformando su canal de distribución a un modelo de distribución indirecta y que el cambio se hará "de forma progresiva y responsable".

Noticias relacionadas

Han añadido que la negociación con los sindicatos tendrá el "objetivo de alcanzar acuerdos que tengan en cuenta tanto a las personas como a las necesidades del negocio" y que, con este ERE, la empresa da por concluida la transformación del canal.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet anuncia un diluvio y activa la alerta roja en España: los avisos aislan la provincia de Valencia por la borrasca Joseph
  2. Los proveedores de VW encuentran las 400 habitaciones de hotel para los ingenieros asiáticos
  3. El niño de 13 años de Sueca fue asesinado en el cuarto de baño de la casa
  4. El DOGV lo confirma: la Comunitat Valenciana recupera un festivo histórico en el calendario laboral 2026
  5. Semana Santa 2026: los valencianos tendrán un día festivo más para disfrutar
  6. El Ayuntamiento de Moncada se disculpa tras el fiasco del 'arròs de fesols i naps' de Sant Antoni
  7. Valencia deberá esperar: los trenes de Cercanías se destinan primero a Madrid y Barcelona
  8. Prisión para el asesino del niño de 13 años de Sueca tras confesar el crimen ante el juez

Esperanza y sonrisa, dos armas letales contra el cáncer

Entre el turismo rural y la creación artística en el valle de Alzira que inspiró a Sorolla

Entre el turismo rural y la creación artística en el valle de Alzira que inspiró a Sorolla

Así está la lista de espera para operarse: caen un 55 % los pacientes en riesgo vital y se duplican los menos urgentes

Así está la lista de espera para operarse: caen un 55 % los pacientes en riesgo vital y se duplican los menos urgentes

La Hispanic Society, el Ayuntamiento de València y la Generalitat acuerdan la exhibición de Sorolla antes del verano

La Hispanic Society, el Ayuntamiento de València y la Generalitat acuerdan la exhibición de Sorolla antes del verano

"Nuestras familias recuperan la dignidad tras los asesinatos injustos"

"Nuestras familias recuperan la dignidad tras los asesinatos injustos"

Torrent impulsa la transición energética en la piscina de La Cotxera con placas solares, aerotermia y deshumectador

Torrent impulsa la transición energética en la piscina de La Cotxera con placas solares, aerotermia y deshumectador

El Gran Premio de Atletismo y la Carrera Never Stop, en Super Running

El Gran Premio de Atletismo y la Carrera Never Stop, en Super Running

La finestra de Paco Lloret: "El Valencia mira al futuro con un moderado optimismo"

La finestra de Paco Lloret: "El Valencia mira al futuro con un moderado optimismo"
Tracking Pixel Contents