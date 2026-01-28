Los promotores de parques renovables invierten 200 millones en baterías de almacenamiento en la C. Valenciana

Los promotores de parques renovables en la Comunitat Valenciana invierten 200 millones de euros en baterías de almacenamiento de energía. Ahora mismo hay en marcha proyectos que suman 480 megavatios (MW) y la C. Valenciana ha adelantado a regiones con mayor potencia renovable como Castilla y León. Marcos J. Lacruz, presidente de la asociación valenciana de empresas de energías renovables Avaesen, confirma la importancia del despliegue de baterías y asegura que los nuevos parques fotovoltaicos y eólicos contarán con sistemas de almacenamiento. Este tipo de parques se conocen en el sector como "híbridos".

Hasta hace unos meses era muy complicado obtener una autorización para una planta de almacenamiento, pero desde el apagón han cambiado las cosas. Este tipo de instalaciones, según explica Lacruz, permiten reducir el riesgo de apagones por una caída de tensión eléctrica (como pasó en abril) porque "se conectan a la red en microsegundos".

El presidente de Avaesen incide en que este tipo de instalaciones son esenciales para la estabilización del sistema por la avalancha de proyectos renovables. "Son importantes porque permiten aprovechar la capacidad renovable cuando no sopla el viento o no hay luz solar", aclara. Este tipo de baterías se suelen instalar junto a parques fotovoltaicos o eólicos para conformar plantas híbridas. Las baterías permiten almacenar hasta cuatro horas de energía, que se puede verter a la red cuando es de noche. En Estados Unidos están muy extendidos este tipo de parques híbridos.

Un análisis de Orka Energía, plataforma tecnológica centrada en el análisis de mercado renovable, apunta que los promotores que han apostado con más fuerza por los parques renovables híbridos son Iberdrola, Enel Green Power y Grenergy. Ahora mismo en España hay 462 proyectos en tramitación con una capacidad de 7.614 MW. La capacidad promedio de los proyectos es de 3,2 horas. La Comunitat Valenciana es la octava autonomía con más proyectos de hibridación en marcha.

Planta fotovoltaica en Belgida. / PERALES IBORRA

Iberdrola

Iberdrola va a invertir 180 millones de euros en el primer parque renovable híbrido de la Comunitat Valenciana. Casi sesenta millones son para la parte de almacenamiento. El proyecto, con placas fotovoltaicas en el Valle de Ayora y aerogeneradores en Albacete, permitirá aprovechar el viento por la noche para maximizar la producción de energía. La patronal valenciana de empresas de energías renovables Avaesen explica que el proyecto supone un hito y que se beneficiará de que en el límite de Valencia con Albacete sopla más viento por la noche que en otras zonas de España por el régimen de brisas del Mediterráneo.

El parque, según recoge la información pública del proyecto, lo impulsa Iberenova Promociones (filial de renovables de Iberdrola). La iniciativa combina el parque fotovoltaico que Iberdrola acaba de empezar a construir en el Valle de Ayora (Cofrentes I) con 184 megavatios (MW) de potencia instalada con el parque eólico de hibridación Cofrentes I con 45 MW. Los aerogeneradores del parque eólico estarán distribuidos entre las poblaciones albaceteñas de Carcelén, Alpera y Alatoz (que están en el límite con Valencia) y la red de conexión y la subestación que dará servicio a la planta se encontrarán en el término municipal de Ayora.

"Bueno para los consumidores"

Marcos Lacruz subrayó ayer que se van a hibridar sobre todo los nuevos parques fotovoltaicos, ya que el almacenamiento permite vender la energía en el momento en el que hace falta. "Es un sistema bueno para los productores y para los consumidores porque al vender la electricidad renovable en las horas más caras rebajará el precio", señaló.