Romar Global Care impulsa su expansión con nuevas filiales en México e Italia y una compra en Reino Unido

Romar Global Care (RGC), fabricante valenciano de productos de perfumería, cosmética, cuidado personal, droguería y aerosoles, impulsa su plan de crecimiento con una operación estratégica en Reino Unido y nuevas filiales en México e Italia tras la apertura de su nueva fábrica en Parc Sagunt. La firma participada por los fondos de inversión ACON Investments y DeA Capital Alternative Funds Sviluppo Sostenibile, juntamente con su equipo directivo-, activa su ambicioso plan de expansión internacional. Esta iniciativa refuerza su posicionamiento global y su previsión de crecimiento a doble dígito de cara a 2026.

Esta mercantil valenciana, proveedora de Lidl, entre otras compañías, alcanzó el pasado año un hito de gran relevancia con la puesta en marcha de su nueva planta industrial y logística en Sagunt con más de 54.000 m² de superficie, más de 30 líneas de envasado —entre líquidos, aerosoles y cremas— y una capacidad productiva superior a 140 millones de unidades anuales. Romar Global Care cierra el ejercicio con una facturación de 122 millones de euros y estima que, de cara a 2026, el crecimiento a doble dígito podría situar sus ingresos por encima de los 140 millones de euros, impulsados por la expansión internacional y la optimización de sinergias industriales.

Pablo Rodríguez-Gimeno, CEO de Romar Global Care, asegura que "este plan de expansión internacional marca un punto de inflexión para Romar Global Care. La apertura de nuevas filiales en México e Italia, junto con nuestra entrada estratégica en Reino Unido a través de Purity Global, nos permite acelerar el crecimiento a doble dígito, generar sinergias productivas y reforzar nuestra capacidad de ofrecer soluciones competitivas e innovadoras a los grandes operadores del retail europeo e internacional", explica el principal directivo de la compañía.

En el exterior

La filial de México, constituida en la segunda mitad del año, liderará operaciones de alto impacto y permitirá potenciar la sólida presencia que Romar Global Care ya mantiene en LATAM, especialmente en las categorías de higiene personal y del hogar. Por su parte, Romar Global Care Italia actuará como amplificador del negocio en Europa, con un plan de penetración cuidadosamente diseñado para el mercado italiano, un approach de portfolio altamente analizado y la apertura progresiva de nuevos canales de venta.

Dentro de su plan de crecimiento inorgánico, Romar Global Care ha adquirido una participación mayoritaria en Purity Global Ltd (UK), una operación clave que eleva la estrategia internacional del grupo a un nuevo nivel, impulsando el crecimiento a doble dígito y generando relevantes sinergias productivas y comerciales. Purity Global está especializada en productos para lavavajillas automáticos y cuidado específico de la ropa, y cuenta con una posición muy consolidada en el mercado británico, donde ocupa el tercer puesto en la categoría de productos para lavavajillas automáticos.

Diversificación

La empresa opera en más de 100 países y continúa ampliando su presencia internacional con soluciones adaptadas a las nuevas necesidades del consumidor. RGC se ha consolidado como el primer envasador de aerosoles en España y uno de los más relevantes en productos líquidos. Entre sus marcas más reconocidas se encuentran Agrado, Amalfi, Sairo, Mayordomo, Romar, Destello, Garley Auto, La Fiesta, Aire Fresco y Yuki. Gracias a un equipo de más de 400 profesionales altamente cualificados y a su modelo de producción integrada, Romar Global Care desarrolla internamente todos sus productos, alcanzando una capacidad anual superior a 140 millones de unidades.