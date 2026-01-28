La Reserva Federal mantiene los tipos en plena batalla de resistencia de Powell a las presiones de Trump

La Reserva Federal ha anunciado este miércoles que mantiene sin tocar los tipos de interés, que quedan entre el 3.5 y el 3.75%. Se trata de una decisión que se anticipaba y que se produce en un momento de expectación y tensión máxima alrededor del banco central estadounidense, pero no tanto por su política monetaria, como siempre trascendental para la economía de EEUU y global, sino por la batalla de resistencia que está librando el presidente de la Fed, Jerome Powell, a la campaña de presión, ataques e injerencia del presidente Donald Trump.

Ese duelo lleva en marcha desde que Trump volvió a la Casa Blanca, un tiempo en el que no ha dejado de intentar que la Fed bajara los tipos para minimizar el impacto de algunas de sus políticas, como los aranceles o la cruzada contra la inmigración. La guerra, no obstante, se ha recrudecido en las últimas semanas, especialmente después de que el Departamento de Justicia abriera una investigación penal a Powell.

Ese paso el economista lo anunció el 11 de enero, describiéndolo como un peligroso asalto a la independencia a una institución con 113 años de historia. En aquel vídeo compartido en redes sociales, Powell denunció sin tapujos que la amenaza de cargos criminales se debe a que la Fed está manteniendo su independencia a la hora de adoptar decisiones de política monetaria “en vez de seguir las preferencias del presidente”.

Sobre el papel, y según la Administración, es por testimonio que Powell dio al Congreso en junio del año pasado sobre unas obras de renovación de la sede del banco central en Washington y en las que Trump y su gobierno están sacudiendo, pero no han demostrado, fantasmas de fraude.

“Esto trata de si la Fed será capaz de seguir marcando los tipos basándose en pruebas y en condiciones económicas, o de si en cambio la política monetaria será dirigida por la presión política o la intimidación”, advirtió también Powell. En su defensa y en solidaridad, y en la advertencia de de lo problemático y preocupante del asalto de Trump a la independencia de la Fed, han salido predecesores, otros banqueros centrales, economistas, políticos, estudiosos y observadores.

Firmeza bajo los focos

El momento de encarnizado enfrentamiento ha hecho que todas las miradas este miércoles estuvieran puestas no tanto en la decisión sobre los tipos sino en la rueda de prensa que Powell ofrece tras la conclusión de cada reunión de tipos del Comité Federal de Mercado Abierto. Es una comparecencia que él mismo institucionalizó para tratar de dotar de mayor transparencia a la institución y de facilitar información a ciudadanos y mercados.

Ahora Powell se ve bajo todos los focos, y en el intenso momento ha elevado su firme resistencia a Trump a cotas y niveles que no ha mostrado prácticamente ninguna otra figura pública, quizá incluso ninguna.

El caso de Cook en el Supremo

La semana pasada acudió en persona a seguir en el Tribunal Supremo una vista sobre el caso de Lisa Cook, una gobernadora de la Fed a la que Trump ha intentado apartar de su cargo alegando una investigación sobre supuesto fraude hipotecario, algo por lo que la economista no ha sido procesada y ni siquiera imputada.

En esa sesión la mayoría de magistrados del Alto Tribunal, incluyendo los conservadores, se mostraron muy escépticos con el argumento del gobierno de que el presidente tenía “causa” para sacar a Cook del puesto, y sus intentos también de que no pueda ejercer como gobernadora mientras se resuelve el litigio.

Scott Bessent, el secretario del Tesoro, criticó a Powell por acudir al Supremo y aunque el presidente de la Fed no ha querido responder en la rueda de prensa a esos comentarios, sí ha querido defender su asistencia a la vista. "Quizá es la más importante en los 113 años de historia de la Fed", ha dicho. "Sería difícil explicar por qué no fui".

Los tipos y el futuro

Trump insiste en su idea de que los tipos deberían bajar porque asegura que se ha ganado la batalla a la inflación, pero la mayoría en la Fed es mucho más cautelosa. Tras tres recortes consecutivos el año pasado,han puesto en pausa hacer más bajadas hasta comprobar cómo responde la economía. El alza de los precios sigue por encima de su meta.

A Trump nada parece importante. Este mismo martes, decía que le “gustaría ver los tipos bajar”, en un discurso en Iowa atacaba de nuevo a Powell, cuyo mandato expira el 15 de mayo y al que llamaba "cretino".

El republicano todavía tiene que anunciar a quién ha elegido para el cargo, una búsqueda que está dirigiendo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y para la que según medios especializados como 'The Wall Street Journal' tiene cuatro "finalistas": Kevin Warsh, que fue gobernador de la Fed; Christopher Waller, que lo es actualmente y desde que lo nombró Trump en 2020, Rick Rieder, alto directivo de Black Rock y Kevin Hassett, director del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca.

El martes Trump decía a los periodistas: “veréis los tipos bajar mucho”. Con sus palabras sugiere que está convencido de que podrá marcar la política monetaria con la designación del sucesor de Powell.

En las reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto votan 12 personas: los siete miembros de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, incluyendo el presidente del banco central, y cinco presidentes de bancos regionales de la Fed.