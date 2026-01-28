La tecnológica valenciana S2 Grupo crece un 50% en facturación y alcanza los 56,7 millones

La tecnológica valenciana S2GRUPO ha registrado unos ingresos récord de 56,7 millones de euros durante 2025, lo que supone un incremento del 50 % respecto al año anterior. Estos resultados se producen en el primer año de ejecución del Plan Estratégico 2025–2030 "tras un ejercicio previo de reenfoque y reorganización orientado a alinear la actividad de la compañía con proyectos de mayor escala, complejidad y criticidad, especialmente en el ámbito de la ciberseguridad IT+OT, la ciberinteligencia y la ciberdefensa", aseguran fuentes de la compañía.

José Rosell, CEO y cofundador de S2GRUPO, ha señalado que “los resultados de 2025 reflejan una tendencia estructural: Europa necesita capacidades propias en ciberseguridad para proteger sus infraestructuras críticas y garantizar su autonomía estratégica. Nuestro crecimiento es consecuencia directa de haber anticipado esta necesidad y de contar con tecnología, talento y un modelo operativo preparados para responder a los retos actuales y futuros”. S2 Grupo invertirá 200 millones para potenciar la ciberseguridad.

Es la única compañía 100% privada, española e independiente en el sector de la ciberseguridad, ciberdefensa y ciberinteligencia. Especializada en la protección de infraestructuras críticas, sectores estratégicos y grandes corporaciones, ha desarrollado, desde su fundación en 2004, un modelo integral de ciberseguridad IT+OT diseñado para garantizar la continuidad operativa de organizaciones en entornos altamente digitalizados y en sectores con infraestructuras esenciales. Cuenta con 700 trabajadores especializados. Tiene su sede central en València y presencia en más de 35 países. Cuenta con oficinas en Madrid, Sevilla, Barcelona, San Sebastián, Bogotá, Santiago de Chile, Róterdam, Dublín y Lisboa.

Innovación

El crecimiento de S2GRUPO se sustenta "en capacidades tecnológicas propias, desarrolladas a lo largo de más de dos décadas y respaldadas por una inversión sostenida en I+D de entre el 7% y el 10% de los ingresos, con una cartera activa de proyectos de investigación e innovación, principalmente de ámbito europeo", asegura la compañía fundada por José Rosell. Durante el ejercicio anterior, la empresa ha registrado una tracción significativa en ecosistemas vinculados a la industria de defensa, así como en los sectores de industria, energía y salud, ámbitos en los que la protección de operaciones críticas, sistemas industriales y datos sensibles se ha convertido en un factor estructural para la continuidad operativa y el cumplimiento normativo.

Contratos

La firma valenciana ha conseguido contratos de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) para formar parte de la Reserva Europea de Ciberseguridad, mientras que en el ámbito nacional ha continuado participando en programas estratégicos de ciberdefensa vinculados al Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE), orientados al fortalecimiento de la ciberseguridad nacional.

Además, mantiene alianzas industriales y tecnológicas de largo recorrido con grupos de referencia en los ámbitos de la defensa y la industria, como Indra, Navantia y Siemens, orientadas al desarrollo de capacidades soberanas, la ejecución de proyectos complejos en entornos IT y OT y la protección de infraestructuras críticas en sectores como defensa, energía e industria.