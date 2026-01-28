Calles cortadas en València por la tractorada: El sector agrario bloquea mañana la ciudad para protestar contra Mercosur

Las organizaciones profesionales agrarias de la Comunitat Valenciana -AVA-Asaja, la Unió Llauradora i Ramadera, CCPV-COAG y UPA-PV-, con el apoyo de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, organizarán una tractorada y manifestación en la ciudad de Valencia el próximo 29 de enero. Esta protesta coincidirá con otras convocadas en toda España a lo largo de la semana que viene, pero que tendrá en el 29 de enero la jornada central: el ‘superjueves’ del campo español.

La manifestación empezará a las 10.00 horas frente a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) -avenida Blasco Ibáñez, 48- con el objeto de reivindicar una solución justa y digna a los agricultores cuyas parcelas fueron arrasadas por la dana y van a pasar a Dominio Público Hidráulico (DPH), además de defender los regadíos y las infraestructuras hidráulicas. Allí se concentrarán personas a pie y centenares de tractores que habrán llegado desde la parte norte y sur de entrada a la ciudad de Valencia. Los de la zona sur saldrán a las 7.00 horas desde Cullera y, tras pasar por Sueca, Sollana, El Romaní, Silla y Sedaví, prevén entrar a Valencia por la Rotonda de los Anzuelos sobre las 9.00 horas. Por su parte, los de la zona norte saldrán de Meliana a las 7,30 horas y, previo paso por Almàssera y Tavernes Blanques, hacer su entrada en Valencia por la Av. Hermanos Machado hacia la rotonda de Alfahuir alrededor de las 8,30 horas.

El recorrido tras llegar a la sede de la CHJ irá por las calles Botánico Cabanilles, San Pío . Y discurrirá hasta el puente de Serranos y las emblemáticas Torres de Serranos y para concluir a las puertas de la Delegación del Gobierno (plaza del Temple), donde los dirigentes pronunciarán sendos discursos a las personas asistentes.

Invitación a la sociedad civil

Los representantes del sector agrario valenciano invitan a productores, empresas auxiliares, entidades de la sociedad civil y consumidores a participar en esta movilización contra los acuerdos comerciales de la Unión Europea firmados sin reciprocidad, como el tratado con Mercosur, los recortes de la Política Agrícola Común (PAC), el exceso de burocracia y las políticas que amenazan el futuro del campo y de la alimentación europea.

Reivindicaciones

CCPV-COAG, UPA-PV, la Unió y AVA-Asaja reclamarán el rechazo de la propuesta actual del acuerdo comercial de la UE con Mercosur, exigiendo un estudio de impacto sobre el sector agrario objetivo y creíble, reciprocidad, cláusulas de salvaguardia verdaderamente eficaces y complementariedad con la producción europea. En la misma línea, exigirán revisar todos los acuerdos vigentes y futuros con terceros países, especialmente con Egipto, Turquía, Marruecos y Sudáfrica.

El sector también se opondrá a la propuesta de la Comisión Europea sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) y la PAC post-2027, que contempla la integración de la PAC en un fondo único, desmantelando su especificidad histórica; un recorte del 22% del presupuesto; la eliminación de los dos pilares tradicionales de la PAC; un aumento de la complejidad administrativa; y la tendencia a una renacionalización de los fondos.

Las organizaciones agrarias pedirán un cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria con prohibición expresa de venta a pérdidas y publicación oficial de los costes medios de producción; aprobar una Ley Emergencia por daños de fauna salvaje; adaptar la Reforma Laboral a las necesidades de las campañas agrarias; actualizar los módulos del IRPF agrario; y revisar el Código Penal y aumentar los recursos para mejorar la lucha contra los robos.