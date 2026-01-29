La C. Valenciana pierde 5.000 pisos de alquiler en un año y las rentas rompen la barrera de los mil euros

La Comunitat Valenciana ha perdido en el último año casi 5.000 pisos de alquiler, lo que ha agravado el desequilibrio entre la oferta y la demanda. El encarecimiento de la compraventa ha empujado a miles de familias y jóvenes al arrendamiento, y ha saturado el mercado. La situación se ha complicado por el aumento de población por la llegada de trabajadores inmigrantes y la presión del turismo con los pisos vacacionales. La consecuencia, según destaca un análisis del Observatorio del Alquiler, es que el arrendamiento medio de un piso en la C. Valenciana ha roto la barrera psicológica de los 1.000 euros.

Los alquileres en la Comunitat se encarecieron en 2025 un 6,25 % de media. En el último medio, el precio medio por arrendar una vivienda pasó de 973 a 1033 euros al mes, según el Observatorio del Alquiler (centro impulsado por la Fundación Alquiler Seguro). Valencia es el área más cara de la C. Valenciana con un precio medio de las rentas de 1.129 euros al mes.

La subida de precio coincide con una caída de la oferta del 5,3 %. A lo largo de 2025, salieron al mercado de la C. Valenciana 80.813 viviendas, 4.484 menos que un año antes. Los responsables del estudio subrayan que el mercado del alquiler cerró 2025 sumido en "un gran desequilibrio entre oferta y demanda, agudizado en los últimos doce meses. Lo más preocupante es que va tomando forma estructural y no se prevén cambios importantes en 2026". El Observatorio advierte de que "lo que comenzó como una tensión localizada" en València se ha extendido al resto de la geografía.

Encarecimiento de la compra

Este escenario se ha visto agravado por un cambio de contexto en el acceso a la vivienda. "El encarecimiento de la compraventa ha empujado a miles de familias y jóvenes hacia el arrendamiento, saturando un mercado que no tiene capacidad para absorber tal volumen de solicitantes. Al cierre de 2025, el mercado inmobiliario es rígido, de escasa rotación y donde la competencia por cada vivienda disponible ha alcanzado niveles que dificultan la función del alquiler residencial como vía de emancipación y movilidad laboral", alerta el informe.

El mercado está especialmente desbordado en grandes áreas metropolitanas como València, donde se ha producido un aumento muy fuerte de población (42.000 habitantes nuevos en el Cap i Casal entre 2023 y 2024) y de hogares, unido a una "gran presión del turismo".

Valencia ha alcanzado un "nivel muy preocupante" de tensión del alquiler tras desaparecer del mercado más de 12.000 viviendas en los últimos cinco años. La desesperación por encontrar vivienda ha llegado a tal extremo que cada piso de alquiler que sale al mercado genera el interés de 104 familias. Mientras que la oferta de vivienda se reduce, la demanda se ha multiplicado por diez desde el estallido de la pandemia. El número de contactos de interesados por cada piso que queda libre ha pasado de 10,5 en 2020 a los 104 del cuarto trimestre de 2025, según el Observatorio.

Situación fuera de control

Una presión normal en el mercado del alquiler es cuando hay quince contactos por cada anuncio que sale al mercado en diez días. De ahí se pasa a un mercado con riesgo cuando hay 30 interesados por vivienda disponible; a una presión elevada cuando son 54; alta cuando el índice llega a 60; muy alta cuando alcanza los 75; y fuera de rango cuando sobrepasa los 75. En Alicante cada vivienda genera el interés de 73 personas. La única provincia de la Comunitat Valenciana que se encuentra en una situación cercana a la normalidad es Castellón, donde cada piso de alquiler libre genera el interés de 35 personas.