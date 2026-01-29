Los españoles miran a la Comunitat Valenciana como lugar para jubilarse

¿Quién no ha pensado alguna vez en su jubilación? Disfrutar del merecido descanso en un lugar tranquilo, donde saborear, por fin, el tiempo libre, después de una intensa vida laboral. Buen tiempo, una rica gastronomía y un gran entorno natural. Son tres cualidades que reúne la Comunitat Valenciana y que aprecia una gran mayoría de trabajadores de más de 55 años y jubilados españoles. Eso la convierte en la segunda autonomía favorita para este colectivo a la que retirarse una vez culmine su vida laboral, solo por detrás de Andalucía.

Es uno de los muchos datos del último barómetro de Mapfre sobre el consumidor sénior, que elabora un perfil sobre los hábitos de consumo y comportamiento de este grupo. Así, el 19 % de los encuestados asegura que se retiraría en Andalucía y un 12 % en la Comunitat Valenciana.

El estudio dibuja el perfil de un colectivo con una situación financiera sólida. El 59 % de los sénior se siente tranquilo respecto a su situación económica actual y un 74 % cree que su economía se mantendrá igual o incluso mejorará en el futuro, un dato que refuerza la idea de estabilidad en esta etapa vital.

Esa relativa holgura no solo se traduce en consumo, sino también en apoyo familiar. Más de la mitad de los sénior, un 52 %, ha ayudado económicamente a algún miembro de su entorno cercano en el último año, principalmente a sus hijos, un 42 %. En cuanto al rango de edad de los hijos que más ayuda ha recibido por parte de sus padres, destaca el que va de los 31 a los 40 años, lo que revela la dificultad financiera que golpea a un grupo que ya debería contar con independencia y solvencia económica y laboral.

Preocupación financiera: más planes de pensiones

En paralelo, se observa una creciente preocupación por la planificación financiera. Uno de cada cuatro sénior tiene contratado un plan de pensiones o un seguro de jubilación, una proporción que ha aumentado de forma significativa en los últimos años. Esta tendencia refleja una actitud cada vez más proactiva hacia la gestión del patrimonio y la previsión de ingresos a medio y largo plazo.

El 42 % de los mayores de 55 ayuda económicamente a sus hijos. / L-EMV

Además, el informe revela que no todos están completamente desvinculados del mercado laboral. Aunque una parte importante ya está jubilada, el barómetro muestra que muchos hogares sénior cuentan con más de una fuente de ingresos: en el 60 % de los casos, dos o más personas aportan rentas al hogar. Esta diversificación contribuye a reforzar la sensación de seguridad económica.

En cuanto al gasto, la prioridad es clara. Las principales partidas donde los sénior concentran su presupuesto son los alimentos y bebidas, la vivienda —incluyendo suministros— y, de forma muy destacada, el ocio, los viajes y la cultura. Este último bloque se consolida como uno de los grandes motores del consumo sénior, con un interés creciente por viajar y disfrutar del tiempo libre.

De hecho, cuando se les plantea en qué aumentarían su gasto si dispusieran de más dinero, vuelven a aparecer con fuerza los viajes y las actividades de ocio, por delante de otros capítulos más básicos. Esto evidencia que, una vez cubiertas las necesidades esenciales, la prioridad pasa por mantener una buena calidad de vida y experiencias personales.

En la Comunitat Valenciana, donde el turismo, la hostelería, el comercio y los servicios personales tienen un peso clave, este patrón de consumo sénior representa una oportunidad económica de primer orden. No se trata solo de una generación que ya ha acumulado patrimonio, sino de un colectivo activo, con capacidad de gasto, que además sigue sosteniendo a hijos y nietos.

Noticias relacionadas

Según el informe, actualmente, los mayores de 55 años representan el 34 % de la población española y son más de 16,7 millones, y su consumo privado medio supera al del conjunto de la población.