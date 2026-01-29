Grupo La Plana obtiene la medalla EcoVadis Oro 2025 y se sitúa entre el 5% de las empresas mejor valoradas en sostenibilidad a nivel mundial

Grupo La Plana, compañía especializada en soluciones de packaging de cartón y con una destacada presencia en la Comunitat Valenciana —donde cuenta con plantas de producción en la provincia de Castellón (Betxí y Onda), además de su planta en Crevillente (Alicante) y oficinas comerciales en Valencia—, ha obtenido la medalla de Oro en la clasificación EcoVadis 2025, situándose entre el 5% de las empresas mejor evaluadas en sostenibilidad a nivel internacional. En esta edición, la organización ha alcanzado 83 puntos, su resultado más alto hasta la fecha, consolidando su posicionamiento en un contexto global en el que la sostenibilidad se ha convertido en un eje estratégico clave para las empresas.

Evaluación internacional de referencia

EcoVadis es uno de los sistemas de evaluación de sostenibilidad empresarial más prestigiosos del mundo. Cada año analiza a más de 150.000 organizaciones de más de 180 países y 250 sectores, evaluando su desempeño en cuatro áreas fundamentales: medio ambiente, prácticas laborales y derechos humanos, ética empresarial y compras sostenibles.

Grupo La Plana

Grupo La Plana participa en el rating EcoVadis desde 2023 con el objetivo de poner en valor su gestión de los riesgos e impactos ESG y someter su desempeño a una evaluación independiente y rigurosa. “Para nosotros, la transparencia, la rendición de cuentas y el diálogo constante con nuestros grupos de interés son fundamentales para generar confianza y avanzar hacia una sostenibilidad real y medible. Por eso, además de someternos a evaluaciones independientes como EcoVadis, publicamos cada año nuestro Reporte ESG, donde detallamos de forma clara nuestra gestión ambiental, social, ética y de gobernanza”, señala José Gámiz, director de Sostenibilidad & ESG de Grupo La Plana.

El Plan Director de Sostenibilidad 2023–2027 del Grupo La Plana sitúa la emergencia climática como eje transversal de gestión. / ED

Hoja de ruta hacia la neutralidad climática

Este reconocimiento se enmarca en la estrategia de sostenibilidad de Grupo La Plana, articulada a través de su Plan Director de Sostenibilidad 2023–2027, que integra metodologías internacionales y sitúa la emergencia climática como eje transversal de gestión. La compañía impulsa iniciativas como la modernización de instalaciones, el autoconsumo de energías renovables, la reducción de emisiones, el ecodiseño y la valorización de residuos, con el objetivo de avanzar hacia la neutralidad climática en 2040 y contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

La obtención de la medalla EcoVadis Oro refuerza la apuesta de Grupo La Plana por seguir trabajando junto a clientes, proveedores y grupos de interés en la construcción de una cadena de valor cada vez más responsable, innovadora y sostenible, alineada con los retos ambientales y sociales actuales.

Sobre Grupo La Plana

Grupo La Plana es un grupo empresarial familiar especializado en la fabricación de envases y embalajes de cartón ondulado y compacto, y soluciones de exposición para el punto de venta en sectores como agricultura, alimentación, bebidas, cerámica, gran consumo y e-commerce. Su fundación tuvo lugar en Betxí (Castellón) en 1973, aunque actualmente cuenta ya con seis plantas de producción en diferentes puntos del territorio nacional: Betxí (Castellón), Onda (Castellón), Cenicero (La Rioja), Igualada (Barcelona), Leganés (Madrid) y Crevillente (Alicante). Junto con sus dieciséis centros de montaje y oficinas comerciales en Valencia y Almería suma 120.000 m2 de instalaciones.