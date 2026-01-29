Miles de agricultores protestan en Valencia: "El sector agrario le declara la guerra a Mercosur"

El “superjueves” del sector agrario valenciano contra el acuerdo UE-Mercosur, los recortes en las ayudas de la PAC (un 22% respecto a las actuales) y la pérdida de rentabilidad de las actividades primarias ha acabado a mediodía con una concentración frente a la sede de la Delegación del Gobierno.

Unos 2.000 manifestantes y 200 tractores han participado en la movilización, cuyos dirigentes han exigido al Gobierno de España que rechace el citado acuerdo y a la Comisión Europea que preside Úrsula Von der Leyenque no aplique el citado pacto tras la revisión que ahora deme hacer el Tribunal Superior de Justicia de la UE.

Germán Caballero

Dimisión de Von der Leyen

En las Torres de Serranos y emulando la figura de El Palleter han “declarado la guerra” Mercosur y han sido exigido la dimisión de Von der Leyen. “Stop Von der Leyen. Por el futuro de nuestro campo”, son los lemas que han repetido los dirigentes de las organizaciones agrarias y de cooperativas en una marcha pacífica que ha colapsado las calles de Valencia entre la sede de la CHJ (Blasco Ibáñez) y la Delegación del Gobierno (Plaza del Temple).

Al llegar a la sede del Ejecutivo de España en la Comunitat Valenciana los dirigentes agrarios han vuelto a tomar la palabra para criticar el impacto de Mercosur en el sector primario de la Comunitat Valenciana.

Colapso en las calles de València en el inicio de la tractorada por el acuerdo de la UE y el Mercosur /

Acuerdos vigentes

"Nos están echando del campo a patadas", han lamentado los responsables de las organizaciones agrarias convocantes de la protesta, que son la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), La Unió Llauradora i Ramadera, la Coordinadora Campesina del País Valenciano (CCPV-COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-PV), con el apoyo de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana.

CCPV-COAG, UPA-PV, La Unió y AVA-Asaja reclaman el rechazo a la propuesta actual del acuerdo comercial de la UE con Mercosur, exigen un estudio de impacto sobre el sector agrario objetivo y creíble, reciprocidad, cláusulas de salvaguardia verdaderamente eficaces y complementariedad con la producción europea. En la misma línea, exigen revisar todos los acuerdos vigentes y futuros con terceros países, especialmente con Egipto, Turquía, Marruecos y Sudáfrica.

"Paella de Mercosur"

Durante la marcha se han exhibido pancartas con lemas como “Ursula von der liar”, “Paella de Mercosur: arroz con cosas prohibidas” y “Granja cerrada por desahucio. Razón: Mercosur”.

Además, se han visto manifestantes disfrazados de naranja, de vacas “hormonadas” o encadenados a otra persona que portaba una careta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

A la manifestación han acudido dirigentes del PP y VOX, pero no del PSPV-PSOE. También de UGT Y CCOO-PV. Incluso de la patronal citrícola española Comité de Gestión de Citricos (CGC).