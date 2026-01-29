ALDI mantiene su plan de expansión y abrirá 5 supermercados en la Comunitat Valenciana en 2026

ALDI seguirá creciendo en la Comunitat Valenciana a lo largo de 2026 y prevé la apertura de 5 nuevos supermercados en la autonomía. Este crecimiento forma parte del plan de crecimiento previsto este año en España, que contempla 40 nuevas aperturas en todo el país. La cadena de distribución de capital germano ha experimentado un crecimiento significativo en la autonomía en los últimos años, donde ya cuenta con 78 supermercados que suman más de 89.100 m² de sala de ventas, además de dos plataformas logísticas, en Sagunt y San Isidro. Durante 2025, la cadena amplió su presencia en la región con dos nuevos supermercados, en el barrio Vara de Quart de València y en el municipio alicantino de Finestrat.

Dentro de sus planes de expansión, ALDI impulsará su crecimiento en comunidades como Cataluña, Andalucía, Madrid y la Comunitat Valenciana, que concentrarán más de la mitad de las aperturas previstas. Además de Aragón, la compañía también continuará reforzando su presencia en Baleares, Canarias y Murcia. Al mismo tiempo, seguirá avanzando en el norte del país, con la inauguración de nuevos supermercados en el País Vasco y Cantabria.

Marca propia

El éxito de ALDI consiste en el impulso de su modelo de negocio orientado al descuento. La compañía orienta toda su actividad para asegurar el acceso a un surtido de productos para la compra habitual, de calidad y al precio más bajo posible. En los supermercados predominan los productos de marca propia de Aldi , que representan 9 de cada 10 productos. Además, se asegura el compromiso con el producto fresco de origen nacional. Aldi trabaja con los mejores proveedores nacionales e internacionales, para asegurar su compromiso con la calidad y los precios bajos. El objetivo de la compañía es asegurar una compra de calidad, accesible para todos los clientes y al mejor precio.

Interior de una tienda ALDI de Benidorm, en una imagen reciente. / LEVANTE-EMV

Gracias a este modelo, los clientes de ALDI ahorran a partir de 20 euros semanales en su compra, en comparación con la media del sector. Entre enero y noviembre de 2025, la compañía redujo el precio de más de 930 productos en todos sus supermercados en España, y se activaron ofertas y promociones semanales contribuyendo a facilitar el ahorro de las familias en su compra semanal. ALDI se ha consolidado como una opción de compra fiable y de confianza para los hogares españoles. En 2025, la cadena sumó 33 nuevas tiendas, alcanzando un total de 496 supermercados en toda España y 8 millones de clientes, consolidándose como la cadena que más ha crecido en número de compradores en los últimos cuatro años.

Modelo de negocio

ALDI es una de las principales cadenas de supermercados de España, con un modelo de negocio basado en el descuento. La entrada de ALDI en el mercado español se produjo en 2002 y actualmente cuenta con más de 490 tiendas y más de 8.000 empleados. ALDI orienta su actividad en ofrecer productos de alta calidad al mejor precio, que obtiene comprando a los mejores proveedores locales, estatales e internacionales y mediante sus marcas propias, que representan 9 de cada 10 productos de su surtido y cuyos estándares permiten mantener la mejor relación calidad – precio en sus productos.

Noticias relacionadas

El grupo de empresas ALDI Nord es una de las cadenas de alimentación más importantes del mundo. El discounter centra todos sus esfuerzos en ofrecer productos básicos de calidad al mejor precio a clientes de ocho países europeos. La clave del éxito continuado de ALDI Nord Group son sus más de 88.000 trabajadores y trabajadoras de Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal y España.