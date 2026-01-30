Comprar una casa de obra nueva en València cuesta 70.000 euros más que en el área metropolitana

Comprar una vivienda de obra nueva en València cuesta 70.000 euros más que una idéntica en el resto del área metropolitana. Los tasadores han constatado que el valor de la vivienda es un 40 % más alto en el Cap i Casal que en Mislata, Torrent o Paterna. La diferencia se debe al coste del suelo porque los materiales son similares por las exigencias del código de edificación. Los municipios junto a València más económicos para comprar un piso son Burjassot y Quart de Poblet, según revela un análisis de la tasadora Sociedad de Tasación al que ha tenido acceso Levante-EMV.

El precio medio de la vivienda nueva en la Comunitat Valenciana alcanzó al cierre de 2025 los 2.261 euros el metro cuadrado. La tasadora subraya que es el máximo histórico tras superar el alcanzado en diciembre de 2007, pico de la burbuja inmobiliaria. En los últimos doce meses, el coste de la vivienda de obra nueva ha subido un 8,6 % en el conjunto de la C. Valenciana.

Coste medio

El incremento en València ha sido más fuerte al llegar al 9,2 %. Los analistas de Sociedad de Tasación precisan que el coste del metro cuadrado de una vivienda recién construida en el Cap i Casal es de 2.538 euros (aunque en algunos distritos como Ciutat Vella o Extramurs ronda los 4.000, según el Observatorio de la Vivienda de la UPV). Un piso medio de 100 metros cuadrados cuesta en València 253.800 euros. Es de media un 40 % más caro que en el resto de municipios del área metropolitana.

El precio medio de las viviendas de obra nueva en Torrent (90.000 habitantes) es de 176.000 euros y en Paterna (77.000 ciudadanos) es de 187.770 euros. En Mislata, que está separada de València por una calle, la obra nueva es un 42 % más barata que en el Cap i Casal. En concreto, los pisos de obra nueva en Mislata cuestan de media 176.100 euros (77.700 euros menos que en València), según revela el análisis de Sociedad de Tasación.

Burjassot

Otros municipios como Burjassot (179.700 euros un piso de obra nueva de 100 metros), Quart de Poblet (180.500 euros) y Manises (193.700) también son mucho más económicos que València pese a estar a escasa distancia y a que el coste de construcción es idéntico.

El delegado general de Valencia de Sociedad de Tasación, Alberto de Jorge, explica que “el mercado de vivienda de obra nueva en la Comunitat Valenciana mantiene un notable dinamismo y encadena cuatro trimestres consecutivos por encima de los 2.000 euros el metro cuadrado. En diciembre de 2025, el precio registró un incremento interanual del 8,6 %, en línea con la media nacional. La combinación de una demanda intensa, una oferta ajustada y el encarecimiento de los costes de construcción ha llevado a la Comunitat a alcanzar su máximo histórico”.

Un 50 % más caros en diez años

El estudio de Sociedad de Tasación revela que el coste de los pisos nuevos en el Cap i Casal se ha encarecido un 50 % en 10 años al pasar de 168.200 euros de media una vivienda de 100 metros cuadrados en 2015 a 253.000 euros a finales del año pasado. Solo en 2025, la subida acumulada del precio de la vivienda ha sido de un 9 %.

Noticias relacionadas

Edificios de viviendas en el barrio de Parc Central de Torrent. / Levante-EMV

Torrent

El incremento de precios en la última década ha sido más moderado en Torrent y se sitúa en un 40 % (en 2015 un piso de 100 metros costaba 118.500 euros). El aumento en Paterna en diez años ha sido del 33 %. El recalentamiento más intenso en València, según los expertos, se debe al agotamiento del suelo disponible y a la presión de la demanda que es más intensa que en el resto del área metropolitana. De hecho, la ciudad de València creció en 45.000 habitantes entre 2024 y 2025 por la llegada de trabajadores inmigrantes.