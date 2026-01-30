Pelea por el alquiler: Más de treinta familias compiten por cada piso que sale al mercado en Valencia

Más de una treintena familias compiten en Valencia y en el Cap i Casal por cada piso que sale en alquiler. Aumenta la presión para conseguir una vivienda ante el desplome de la oferta y el aumento de la demanda. En el cuarto trimestre de 2025 los anuncios de viviendas en alquiler publicados en Idealista recibieron una media de 32 contactos antes de darse de baja, una cifra que es un 14 % más elevada que la registrada en el mismo periodo de 2024.

Esta situación se produce en un momento en el que vivir de alquiler en la Comunitat Valenciana es más caro que nunca, según un análisis del Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro. El precio medio del arrendamiento en la Comunitat Valenciana es de 1.032 euros, lo que la sitúa entre las comunidades autónomas más caras del país, junto con Baleares, Madrid, Cataluña, País Vasco y Canarias. En el caso de Valencia, los inquilinos pagan de media 1.130 euros al mes.

El alquiler de una vivienda en la Comunitat Valenciana ha subido diez veces más que los salarios tras la pandemia. Los arrendamientos de pisos se han encarecido un 46 % y los salarios se han incrementado un 4,3 % desde 2021.

Área metropolitana

La demanda de pisos de alquiler es más fuerte en términos relativos en Torrent, Paterna y Moncada que en la propia ciudad de València. Este fenómeno de mayor presión de la demanda sobre la oferta de viviendas de alquiler junto al Cap i Casal también ocurre en otras capitales como Madrid, Barcelona, Alicante, Sevilla o Las Palmas de Gran Canaria.

El desequilibrio entre oferta y demanda se ha agravado por la llegada de miles de inmigrantes que acuden a la capital en busca de trabajo y que se acaban instalando en los municipios del área metropolitana, según vienen constatando los expertos . España alcanzó el 1 de enero de 2025 una población total de 49,08 millones de habitantes, superando por primera vez la barrera de los 49 millones. El crecimiento anual de 2024 fue de más de 458.000 personas, debido íntegramente al saldo migratorio positivo. La Comunitat Valenciana ha sido una de las regiones más dinámicas: su población creció un 5,5 % desde 2022, y el 84 % de ese aumento provino de población extranjera.

Tendencia

El volumen de familias que compiten por cada anuncio ha crecido durante los últimos 12 meses en la mayoría de capitales españolas. Entre las grandes ciudades el mayor incremento en esta competencia se ha dado en Barcelona (20 %), seguido de Málaga (20 %), Bilbao (17 %), Palma (15 %), Alicante (12 %) y San Sebastián (9 %). En Madrid y Valencia la competencia ha crecido un 5 %, mientras que el incremento ha sido menor en Sevilla (3%).

Según Francisco Iñareta, portavoz de idealista, “los mercados que han aplicado los topes de precios se encuentren entre los que tienen más competencia para acceder a un alquiler. Estas medidas consiguen frenar la subida de precios a costa de eliminar gran parte de la oferta, lo que provoca que para sus vecinos cada vez sea más difícil acceder a una vivienda. Resulta llamativo que este fenómeno pase desapercibido para las administraciones, que se siguen centrando en atacar a los propietarios y no en generar más oferta que reduzca estos niveles de competencia”.

El fenómeno de la altísima demanda y de la poca oferta tiene una incidencia distinta en las diferentes capitales. Barcelona es el gran mercado donde la competencia por la vivienda es mayor, con 65 familias por cada anuncio. Le siguen Palma (55), Madrid (44), Bilbao (42), San Sebastián (36) y València (30). Por debajo de estas cifras se sitúan Sevilla (29), Málaga (28) y Alicante (23). Vitoria tiene el récord de familias interesadas en cada alquiler y alcanza los 111 contactos. Le siguen Guadalajara (95 familias), Pamplona (90), Lleida (75) y Zaragoza (70).

En el lado opuesto se encuentra Cáceres, con 7 contactos por anuncio, seguida por Salamanca (10), Badajoz (10), Segovia y Granada (12 en ambos casos).

Competencia en provincias

Álava lidera también el ranking por provincias de competencia por el alquiler, con 106 familias. Le siguen Navarra (92), Guadalajara (73), Barcelona (68), Zaragoza (65), Lleida (52) y Valencia (32). En el lado opuesto se sitúan Cáceres (8), Salamanca (10) y Badajoz (11).