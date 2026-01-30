Roberto Centeno es nombrado patrono de Fundación Banco Santander

El presidente y cofundador del grupo empresarial Atitlan, Roberto Centeno, ha sido nombrado patrono de Fundación Banco Santander (FBS), la institución a través de la cual Banco Santander realiza su labor de mecenazgo. Centeno es licenciado en Economía-Ciencias Políticas por la Universidad de Brown (EEUU). Antes de fundar Atitlan en 2005 junto a su socio Aritza Rodero, trabajó en el sector financiero para Goldman Sachs y Merrill Lynch en Londres.

Creada en 1992, el mandato de Fundación Banco Santander es “construir una sociedad más equitativa, inclusiva y sostenible”, para lo que canaliza su trabajo en tres líneas principales de actuación: cultura, acción social y educación.

La Fundación está dirigida por Borja Baselga desde 2009 y cuenta con un Patronato compuesto por diez miembros presidido por Rodrigo Echenique, que ahora se amplía a catorce con tres nuevos patronos, incluido Roberto Centeno. El órgano de gobierno de FBS se reúne al menos tres veces al año para fijar criterios de actuación y aprobar sus actividades y el presupuesto, que se nutre de las aportaciones realizadas anualmente por Banco Santander.

Los cargos del Patronato, según el código de buen gobierno, son de confianza, se ejercen con carácter gratuito y tienen un año de duración, sin perjuicio de que puedan ser reelegidos por periodos sucesivos de igual duración, indefinidamente.

Con esta nueva responsabilidad, Centeno amplía su compromiso con proyectos de impacto social, que ya desarrolla desde Atitlan en colaboración con fundaciones vinculadas a la educación y la cooperación al desarrollo.