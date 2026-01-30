Video noticia del consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar
El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha afirmado que “2025 ha sido un gran año para CaixaBank, en el que hemos superado los objetivos que nos habíamos marcado al inicio del ejercicio. La confianza de los clientes y el impulso de la actividad comercial nos han permitido cerrar un año muy exitoso, con mayor crecimiento del negocio y una solidez financiera aún más robusta. Como consecuencia, hemos revisado al alza los objetivos de crecimiento y rentabilidad que habíamos fijado en nuestro Plan Estratégico”. Más información