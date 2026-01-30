Vivienda anuncia que Casa 47, el nuevo casero estatal, cederá a inversores suelo para construir 2.800 pisos en alquiler

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que la entidad estatal de vivienda Casa 47, la antigua Sepes, licitará en los próximos meses un concurso público para construir 2.800 viviendas destinadas al alquiler de la mano de inversores privados. Así lo ha asegurado durante su intervención en la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados este viernes, donde ha matizado que los inmuebles se arrendarán a precios asequibles.

"Casa 47 va a licitar la construcción de 2.800 viviendas en colaboración público-privada, donde la entidad aportará los suelos finalistas, ayudas y financiación, en las que los arrendamientos tendrán que enmarcarse dentro de nuestras condiciones de asequibilidad", ha señalado Rodríguez. La licitación pública arrancará antes del final del trimestre, según confirman desde la cartera de Vivienda y Agenda Urbana, que, consultada por la ubicación de estos terrenos y la fórmula del concurso, explican que próximamente "darán los detalles".

¿En qué consiste estos planes de colaboración público-privada? El ente público, en este caso la antigua Sepes, cede parcelas finalistas a inversores privados, fundamentalmente promotores y fondos de inversión, que costean la construcción de las casas y obtienen su retorno —que rondará el 7% anualizado— a través de los alquileres que cobran a los inquilinos que ocupan los inmuebles, que pagan siempre a un precio 'topado' y previamente fijado en los pliegos de la licitación para que sean asequibles.

Estos planes de colaboración público-privada no son una novedad. Algunas administraciones, como la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, lo han llevado a cabo con éxito en los últimos años. Sin ir más lejos, Sareb intentó hace unos meses una fórmula similar, sin éxito. Bajo el nombre de Plan Viena, el 'banco malo' anunció la promoción de más de 10.000 pisos asequibles, pero las condiciones para los inversores no fueron lo suficientemente atractivos.

Regulación de alquileres de temporada

Rodríguez también ha pedido a los diferentes grupos políticos su apoyo para sacar adelante en el Congreso de los Diputados la nueva regulación de alquileres temporales. "Es necesario abordar y atacar los alojamientos de temporada, que son necesarios para estudiantes y trabajadores, pero no pueden ser la coartada para aquellos que quieren escapar de los límites que contempla la ley para alquileres", ha señalado durante su intervención en la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja.

"Espero contar con el apoyo del parlamento y de todos los grupos para sacar adelante la norma para acabar con el fraude. El alquiler de temporada genera un problema de incremento de precios y tenemos que trabajar para evitar que aquellos que intentan sortear los límites del alquiler tradicional lo consiga", ha añadido Rodríguez en relación con esta nueva normativa, que será aprobada en los próximos meses en un real decreto-ley, que en el plazo de un mes deberá ser convalidado en el Congreso.