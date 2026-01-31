PowerCo busca a 500 operarios para la gigafactoría ante el inicio de la producción

PowerCo ha iniciado la búsqueda de operarios para la gigafactoría de baterías de Sagunt ante el arranque de la producción el próximo 28 de septiembre. La filial de baterías de Volkswagen contrata a partir de ahora, sobre todo, a operarios que han estudiado Formación Profesional para trabajos de mantenimiento, producción, calidad y logística. La compañía tiene ahora mismo 300 trabajadores en Valencia (ingenieros y personal administrativo) y tiene previsto dar empleo a quinientos operarios para la planta desde ahora hasta final de año.

Más de 2.000 aspirantes ya se han apuntado a la bolsa de trabajo de la compañía. El 95 % de los interesados reside en la Comunitat Valenciana (casi todos en Valencia). En total, al cierre de 2026 PowerCo contará en Valencia con una plantilla de más de 800 personas.

El volumen de personal cualificado (ingenieros, administración, finanzas y compras) se incrementará muy ligeramente a lo largo del año, debido a que estas incorporaciones ya se han realizado en su mayoría. Los perfiles cualificados que se contratarán durante 2026 serán muy específicos de baterías, cobertura de puestos de administración y, especialmente, estarán enfocados al departamento de I+D (investigación y desarrollo), que se ha empezado a crear a lo largo de 2026. Será en torno a una decena de personas.

Segundo semestre

El proceso de selección ahora está centrado en operarios con formación profesional. En enero se incorporaron los tres primeros y en febrero empiezan a trabajar otros veinte. Todos los meses entrarán de forma constante operarios de las cuatro categorías, hasta alcanzar los quinientos aproximadamente a finales de 2026. Sobre todo será en el segundo semestre cuando se intensifiquen las contrataciones.

Actualmente ya se están llevando a cabo las primeras formaciones. Como solución interina y hasta la apertura del Battery Campus, las clases se están impartiendo en la Universitat Politècnica de València (UPV). Todos los operarios realizan una formación genérica y básica de hasta cuatro semanas de duración sobre el proceso productivo básico de baterías y otras cuestiones genéricas de trabajo industrial (seguridad, turnos, prevención, orden y limpieza).

La obra del primer edificio de producción está acabada y los trabajos se centran ahora en el segundo. / Levante-EMW

Formación en Alemania y China

Posteriormente, iniciarán un proceso de formación específica sobre el puesto de trabajo que vayan a desarrollar, guiados en todo momento por un “tutor” de PowerCo. Esta formación específica se puede alargar hasta 12 meses e incluir incluso formación en el extranjero (Alemania o China) para el aprendizaje con maquinaria en vivo. En otros casos, la formación se realizará con tecnología de realidad virtual.

El proyecto de realidad virtual es para los operarios cuyo plan de formación específico no incluye la formación en el extranjero. Está ubicado en la Universitat Politècnica de València y recrea la gigafactoría de PowerCo en un universo virtual con maquinaria a escala real, permitiendo a los operarios experimentar el aprendizaje en un entorno inmersivo donde pueden aprender cómo funcionan las máquinas, conocer cada componente y practicar las tareas que desempeñarán en la realidad. Todo ello en un espacio seguro, flexible y sin límites físicos, según destaca la compañía.

"Esta iniciativa es relevante porque nos permite anticipar la formación antes de la puesta en marcha de la planta, acelerando la preparación de nuestros operarios y consolidando el aprendizaje", explican desde la multinacional alemana. Los interesados se pueden apuntar directamente en la web de PowerCo.

Selección

En el momento en que consideren que el perfil del candidato es idóneo para incorporarse, la empresa se pone en contacto con él para realizar los procesos de selección “en vivo”. El encuentro se realiza en la sede de una empresa colaboradora en Sagunt, en grupos de hasta 12 personas. Este proceso tiene una duración aproximada de unas cuatro horas y se realizan diversas pruebas individuales y de dinámica de grupo. Fuentes de la compañía subrayan que los candidatos deben tener paciencia. "Que no te llamen pronto no significa que no seas idóneo", apuntan.