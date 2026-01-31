La subida del salario mínimo a 1.221 euros beneficiará a 300.000 trabajadores de la Comunitat Valenciana

El incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) en torno a 37 euros mensuales (518 más al año) a partir de 2026, con lo que quedará en 1.221 euros/mes, tal como acaba de acordar el Gobierno con los sindicatos mayoritarios UGT y CC OO, pero no la patronal CEOE, beneficiará al 12,5% de los asalariados de la Comunitat Valenciana, que son los que perciben una retribución igual o inferior a la citada cantidad. Según se desprende de las estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ese porcentaje representa a unos 300.000 trabajadores de esta autonomía.

El aumento planteado por el Gobierno para este año (+3,1%, hasta los citados 1.221 euros al mes) beneficiará a unos cinco millones de asalariados españoles, según las mencionadas organizaciones de trabajadores. Dado el volumen de población, la valenciana es la tercera región donde más empleados perciben el SMI, mientras que la primera y la segunda son Andalucía (510.500 personas, un 20 %) y Madrid (387.300, un 15 %), respectivamente. A la Comunitat Valenciana le sigue Cataluña, en cuarta posición (300.100, un 12 %). Afectará significativamente a sectores con alta concentración de salarios bajos, comunes en la Comunitat Valenciana, como la hostelería, comercio, agricultura y ciertos servicios, requiriendo un ajuste en los contratos.

La Comunitat Valenciana cerró el año 2025 con más de 2,2 millones de personas ocupadas (o cotizantes a la Seguridad Social), habiendo ganado más de 80.000 afiliados durante el ejercicio. En concreto, las cifras apuntan a un crecimiento destacado, superando los 2,26 millones de afiliados totales al finalizar el año. La autonomía ganó 45.632 afiliados extranjeros, alcanzando los 386.373 cotizantes foráneos al cierre de 2025. La retribución media de los asalariados valencianos se situó en 25.632 euros anuales brutos, según datos publicados en junio de 2025 referentes a informes del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) ha advertido este viernes de que la subida del Salario Mínimo Interprofesional en un 3,1% para 2026 pone en riesgo la viabilidad de las empresas del sector por el alza de los costes salariales, y ha denunciado además la falta de diálogo del Ministerio de Trabajo con los empresarios.

Trabajadores eventuales y jóvenes

Según fuentes de CC OO-PV y UGT-PV, el aumento del SMI ayudará a cerrar la brecha salarial entre sexos. Del total de gente que mejorará sus trabajos a tiempo completo, el 57 % son mujeres y el 43 %, hombres. La incidencia sobre el total de féminas que trabajan a tiempo completo es del 18,2% y del 10,3%, entre los hombres.

Además, los más jóvenes estarán entre los más beneficiados por la subida de los salarios mínimos. Por otro lado, la población de 16 a 24 años que trabaja a jornada completa y una quinta parte de la población de 25 a 34 años que trabaja a jornada completa verán mejoradas sus nóminas. A esa población hay que sumar el 21% de los asalariados con contrato temporal, frente al 11,5% de los contratados indefinidos. Y el 66% del total de beneficiarios a tiempo completo son indefinidos y el 34% restante, eventuales.

Negociación colectiva

Respecto a la marcha de la negociación colectiva, solo uno de cada cuatro convenios colectivos en la Comunitat Valenciana tiene cláusula de actualización salarial, es decir ajustan el incremento de las remuneraciones de los trabajadores a la subida del Índice de Precios al Consumo (IPC) para no perder poder adquisitivo. El incremento salarial global se situó el año pasado en el 2,93 %. En el caso de los convenios sectoriales, este porcentaje se elevó hasta el 2,95 %, frente al 2,36 % en que se quedó en los de empresa.

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), en un informe cerrado el 12 de noviembre de 2025, tal como informó rcientemente Levante-EMV, asegura que ha analizado en dicho ejercicio 451 convenios sectoriales y de empresa y que únicamente 114 de ellos, o sea el 25 %, incorporan dicha cláusula. De los 110 convenios sectoriales, 51 tienen cláusula, un 46 % de los firmados. En su mayoría están ligadas al comportamiento anual del IPC. Afectan al 53 % de los trabajadores. En los de empresa, el porcentaje es inferior -un 18 %-, dado que solo son 63 de 341. Benefician al 25 % de los empleados.

El informe de la CEV indica, como ha quedado dicho, que hasta noviembre del año pasado había 451 convenios colectivos vigentes en los centros de trabajo valencianos. De ellos, 234 incluían un incremento salarial en 2025, de los cuales 193 fueron firmados en años anteriores mientras que 41 lo fueron el pasado ejercicio. En conjunto suponían el 52 % del total. Afectaban a 702.000 trabajadores, un 71 %. La jornada laboral se quedó en las 1.770 horas anuales en el conjunto de la Comunitat Valenciana, con la industria en 1.757 como la actividad con un menor número y la agricultura, con 1.790, como la que más. Estos datos corresponden a la media de los convenios vigentes. Si se analizan solo los firmados en 2025, la jornada sube a las 1.783.