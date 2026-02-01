Aktion Legal se consolida como segunda firma a nivel nacional en Venture Capital

Aktion Legal ha reforzado su posición entre los despachos de referencia en Venture Capital en España tras un año muy destacado en actividad. Según el Ranking TTR Data, la firma ha asesorado un total de 40 operaciones de capital riesgo durante 2025, situándose por segundo año consecutivo como la segunda firma a nivel nacional por número de transacciones asesoradas en este sector.

Además, los socios Antonio González Asturiano y Cristian Cañadas Gil han sido reconocidos como los abogados con mayor número de operaciones asesoradas en Venture Capital en 2025, ocupando el puesto número uno en el ranking individual de TTR Data.

Durante el último año, Aktion Legal ha acompañado a startups e inversores en operaciones tanto nacionales como internacionales, destacando transacciones relevantes con clientes como Pack2Earth, Inversiva, v2c, Xnova, Nido o Ikualo, entre otros. Estas operaciones muestran la capacidad del despacho para ofrecer asesoramiento integral en procesos de inversión de distintos tamaños y sectores, consolidando la confianza de inversores y empresas innovadoras y reforzando su posición como despacho de referencia en España.

"Confianza"

“Este logro también es de nuestros clientes, cuya confianza nos permite seguir acompañándolos en sus operaciones”, han señalado los socios responsables.