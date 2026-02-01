El Gobierno regulariza a inmigrantes: largas colas en busca de los trámites en València

El anuncio del Gobierno de la regularización extraordinaria de inmigrantes está movilizando a los extranjeros sin permiso de residencia que residen en España desde antes del pasado 31 de diciembre. Ayer se formaron largas colas en establecimientos que hacen fotocopias de afectados que han comenzado ya con los trámites, según pudo constatar este periódico. Uno de esos puntos fue un locutorio de la calle Burgos de València en el que un grupo numeroso de pakistaníes esperaba pacientemente a las diez de la mañana a que llegara su turno.

Estos extranjeros recién llegados daban las gracias al presidente Pedro Sánchez por abrir el proceso extraordinario que les permitirá trabajar legalmente en España. Un proceso que ha sido una demanda de las empresas, que no encuentran mano de obra para trabajar en sectores esenciales como la construcción, la hostelería o el campo.

Según los datos de afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social a cierre de 2025, los extranjeros representan en la Comunitat Valenciana el 36,9 % de los trabajadores del campo, el 23,2 % en la construcción y el 28,8 % en la hostelería.

Una ciudada cubana sostiene la documentación fotocopiada para los trámites de su regularización. / EDUARDO RIPOLL

Construcción

En la Comunitat Valenciana hay 108.000 trabajadores de la construcción, 6.000 más que hace un año. A pesar de ello, las empresas no encuentran obreros para sus nuevos proyectos y la patronal calcula que faltan 70.000. El problema se ha agravado por los trabajos de reconstrucción de infraestructuras e inmuebles dañados por la dana de octubre de 2024 y ha impactado en los proyectos de edificios de viviendas. El 90 % de los nuevos trabajadores del sector nació en el extranjero.

La hostelería es uno de los sectores que más empleados extranjeros contrata. Según datos de la consultora de Recursos Humanos Randstad -con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)- en la Comunitat Valenciana el 47 % de los empleados en hostelería es extranjero o cuenta con doble nacionalidad (el 28,8 % carece de pasaporte español). Los hosteleros necesitan más mano de obra, especialmente en ciudades como València por el impacto del turismo.

La satisfacción tras conocer el proceso de regularización también ha llegado al sector primario de la Comunitat Valenciana. A principios de 2025, la Comunitat contaba con 26.774 extranjeros afiliados en el sector agrario, lo que la sitúa como una de las regiones con alta presencia de mano de obra foránea en el campo. La autonomía se posiciona como un núcleo importante de contratación, siendo gran parte de estos trabajadores de origen extracomunitario.

Un grupo de inmigrantes accede al locutorio para fotocopiar documentación, ayer por la mañana. / Eduardo Ripoll

Kashif Mohammed

En estos sectores aspiran a trabajar los inmigrantes pakistaníes que hacían ayer cola en el locutorio de la calle Burgos. Kashif Mohammed acudió para acompañar a un amigo que necesitaba fotocopiar su pasaporte. "Yo llegué en 2018 a España y hasta ahora estoy en Valencia. Trabajo en la agricultura y, entre otras cosas, recojo naranjas. A raíz del proceso extraordinario de regulación que ha abierto el Gobierno, mis paisanos tienen prisa por arreglar los papeles", explicó.

Mohammad Abbas, un joven de 26 años que llegó hace ocho meses a València, celebró el proceso abierto por el Gobierno porque hasta ahora no podía trabajar. "Cuando llegué me empadroné, pero necesito el permiso de residencia para un empleo. Estoy muy feliz, muy feliz", repitió en inglés, ya que todavía no se puede comunicar en español. Abbas apuntó que vivía en Islamabad (capital de Pakistán) y que allí tenía un pequeño negocio. "Quiero hacer lo mismo. Abrir una tienda", señaló.

Ali Hamza

Ali Hamza, que aterrizó en España hace un año y cinco meses procedente de la ciudad de Mandi Bahauddin (norte de Pakistán), confesó que no tiene todavía el permiso de residencia e insistió en que lo necesita para trabajar en un restaurante de kebaps. Faliek Sear, un pakistaní de la misma ciudad que Hazma, aseguró que él entró en el país hace seis años y sí dispone del permiso de residencia. "Estoy aquí para ayudar a mis compatriotas.Ven en este proceso que ha abierto Pedro Sánchez (no cita al Gobierno) como una oportunidad para integrarse. Hasta ahora no podían trabajar", subrayó.