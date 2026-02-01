Madreselva, el primer edificio de viviendas en Valencia con corazón de madera y alma de vecindario

En un mundo golpeado por la huella ecológica del ser humano, cada gesto cuenta: desde lo que comemos hasta lo que llevamos puesto o dónde vivimos. El edificio Madreselva en Burjassot es un claro ejemplo del compromiso con el medio ambiente. Se trata del primer edificio en altura en la provincia de Valencia construido con materiales naturales y que persigue una filosofía de crear comunidad.

Impulsado por la promotora Zubi Cities -de Zubi Group, con Iker Marcaide al frente-, Madreselva -ya en construcción- cuenta con una estructura mixta de madera y acero, lo que se traduce en una «muy baja huella de carbono, al tiempo que está diseñado con unos componentes de impacto social», explica Guillermo Ruiz, CEO de Zubi Cities.

«Lo que buscamos con nuestros proyectos [también planean un barrio ecosostenible en Paterna y otro edificio similar también en Burjassot] es que la gente no solo viva en su casa, sino que viva en el edificio, que se relacione con los vecinos y que se cree una comunidad». Así, en Madreselva (con construcción a cargo de Woodea) la azotea es un solárium y cuenta con huerto urbano, al tiempo que la zona de barbacoa y los espacios flexibles para trabajar y relacionarse «convierten lo cotidiano en extraordinario».

Fachada de Madrseleva, aún en construcción. / L-EMV/Zubi Cities

Ruiz asegura que ese vínculo «tiene mucho que ver con cómo se diseñan las viviendas y las zonas comunes». El impacto medioambiental es la piedra (o en este caso, la madera) angular. «La madera, dentro de todos los materiales que podemos utilizar, y teniendo en cuenta el ciclo de vida del edificio, es de los más sostenibles por la capacidad de los árboles de retención y de absorción de CO2».

Zubi Cities recurre a bosques españoles certificados para la construcción de manera que garantiza el mayor respeto medioambiental en todo el proceso de construcción del edificio, que ya está listo en su estructura. «Es una producción muy eficiente, que nos permite generar menos residuos en obra y como es un material más ligero podemos optimizar el uso de hormigón», cuenta Ruiz.

Madreselva cuenta con 14 viviendas -algunas ya vendidas- distribuidas en cinco plantas y la intención, avanza Ruiz, es que estén terminadas para este verano. En cuanto a precios, el CEO de la compañía asegura que están en precio de mercado de la zona, que ronda los 3.000 euros el metro cuadrado.

Así, la filosofía del edificio y del concepto promotor de Zubi Cities pasa por entender la arquitectura como una herramienta de transformación. El impacto social y medioambiental define una nueva forma de crear valor, con un edificio «con impacto positivo», que disminuye su huella de carbono, aprovecha los recursos de forma más eficiente y, en definitiva, busca mejorar la calidad de vida de quienes lo habitan.