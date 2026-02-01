Marta Blázquez (Faconauto): "Negociemos para que los chinos vengan a fabricar coches eléctricos"

¿Cómo describiría la situación actual del sector de la automoción en España y, en concreto, en la Comunitat Valenciana?

Hasta el cierre de 2025 la evolución fue claramente positiva. Se rompió la parálisis que arrastrábamos en mercado y electrificación, y el cliente empezó a ver la transición eléctrica como una opción real. El año cerró con un crecimiento del 12 % y cerca de 1,15 millones de turismos matriculados en España. Aún estamos por debajo de niveles prepandemia, pero ya en una senda de recuperación. En la Comunitat Valenciana el mercado superó las 128.000 matriculaciones, en torno al 11 % del total nacional. Sin embargo, el crecimiento fue del 36 %, muy por encima de la media, debido a la renovación extraordinaria de vehículos tras la dana. Es un repunte puntual, no una tendencia estructural.

¿Cómo avanzó la electrificación?

También creció con fuerza: prácticamente duplicó su peso hasta rozar el 20 % de cuota. Influyeron una mayor oferta de modelos asequibles, más puntos de recarga y la percepción de que el coche eléctrico no es una imposición, sino una alternativa válida para muchos conductores. Pero hay que ayudar a la gente para que participe de la descarbonización, dándole ayudas.

¿Qué frena al cliente ante la electrificación?

Los tres frenos importantes eran la autonomía de los coches, el despliegue de los puntos de recarga (con unos 50.000 puntos públicos en España, cerca de 8.600 en la Comunitat Valenciana) y que no haya una experiencia en esos puntos similar a la de las gasolineras.

Pero el cliente sí muestra interés por el coche eléctrico.

Empieza a convencerse, pero no le podemos pedir un salto mortal en los próximos años.

El cliente tampoco tiene claro a qué ayudas aspirar y eso provoca retrasos en la decisión.

Estamos muy preocupados porque, además, ha caído la deducción del 15 % del IRPF, con lo cual ahora mismo el sector de la automoción, el mercado y el cliente no tienen absolutamente nada para la compra de un coche eléctrico. El mercado está cayendo en enero de 2026 por encima del 16 %, y ya se nota una ralentización de los pedidos.

Por lo tanto no avanzamos al ritmo deseado.

No. Acabamos 2024 a la cola de Europa en electrificación, que es donde están las inversiones industriales y el futuro. Y ahora lo que tiene el cliente es falta de certezas. Hay que ayudar con permisos y que la burocracia no sea un freno. Estamos dando bandazos mientras China lo tiene claro desde hace muchísimo tiempo y está muy interesada en el mercado europeo.

¿Cuál es la edad media del parque y cuál sería la deseable?

La edad media en España ronda los 14,9 años y en la Comunitat Valenciana es de 14,2. Es un parque muy envejecido, más inseguro y más contaminante. En un mercado equilibrado, la renovación debería producirse entre los 7 y 8 años, favoreciendo además una segunda vida para el vehículo de ocasión. La gente no va en un coche viejo porque quiera, sino porque seguramente no puede comprar otro.

Marta Blázquez, presidenta de Faconauto. / FRANCIS TSANG

China ha entrado fuerte en el mercado español.

Hace cuatro años que el producto chino era un 0,6 % de cuota de mercado. El año pasado cerró por encima del 10 %. Eso significa que hay cerca de 550 concesionarios que ya tienen productos de marcas chinas, que son de altísima calidad, con una tecnología a bordo increíble y un diseño que enamora. Es decir, están compitiendo muy bien con nuestros productos. Es un competidor a tener en cuenta y con el que no te puedes relacionar solo a base de aranceles. Queremos que Europa se relacione con China porque tiene muchas ventajas competitivas. Además, tenemos que mostrarle nuestros puntos fuertes para que vengan a fabricar a Europa, a España. Negociemos para que vengan a fabricar aquí, que nos abran la tecnología en la que son una potencia, que el empleo sea de aquí, que el parque de proveedores de componentes también sea europeo y que los sintamos como comunidad local. Yo creo que ese es el objetivo y lo que tendríamos que demandar todos.

¿Qué tendencias de compra observan en la Comunitat Valenciana?

Predominan claramente los SUV en todos los tamaños. Crecen mucho los híbridos no enchufables como paso intermedio hacia la electrificación. Además, el diésel sigue perdiendo peso. Y somos un mercado muy sensible al precio, pero buscamos una relación calidad-precio que me permita tener la calidad de coche que quiero.

¿Cómo evolucionarán los precios?

Ha parado la escalada de subida de precios desde la última parte de 2025. Vaticino una estabilidad, apoyada en una mayor competencia entre marcas y promociones.

¿Está cambiando la relación de los ciudadanos con el coche como bien duradero en favor de otras formas de movilidad como ‘renting’ o ‘car sharing’?

Empieza a haber un incremento de productos en los que el cliente no se compromete a largo plazo con la propiedad del coche. Sin embargo, cuando hacemos encuestas, el coche privado sigue siendo la opción principal en el 95 % de las personas. No hay que plantear una confrontación con el transporte público o la micromovilidad: son soluciones complementarias según el trayecto.

¿Qué mensaje lanza a administraciones y consumidores?

A las administraciones, que alineen los intereses del sector en sus políticas públicas, y no viceversa, que haya una política de Estado que acompañe a este sector. Y a los consumidores, que confíen en un sector que siempre está a la vanguardia, dándoles las mejores opciones de tecnología y, sobre todo, de seguridad.