La Comunitat Valenciana lidera el crecimiento en 2025

La Comunitat Valenciana se situó al frente del crecimiento del PIB autonómico en 2025, con un alza del 3,2 %, por delante de Andalucía y Madrid, ambas con un 2,9 %, según los datos publicados este lunes por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiRef), correspondiente al cuarto trimestre del año.

Asturias, por el contrario, presenta la menor cifra de crecimiento, un 1,8 %; seguida de Galicia, con un 1,9 %, y Navarra, Aragón y País Vasco, todas ellas con un incremento del 2 %. Entre unas y otras se sitúan Castilla y León, La Rioja y Cataluña, las tres con un 2,7 %; Extremadura, con un 2,6 %, igual que la media, Baleares, Canarias, Murcia y Cantabria, con un 2,4 %; y Castilla-La Mancha, con 2,2 %.

Destrozos causados por la dana en un comercio / Perales Iborra

En tasas de variación trimestrales, destaca también el dinamismo de la Comunitat Valenciana, con un crecimiento del 1 % entre octubre y diciembre de 2025, seguida de Andalucía y Castilla y León, las dos con un crecimiento del 0,9 %. En el lado contrario, Navarra, Cantabria, País Vasco, Asturias y La Rioja registran las cifras más bajas, todas con un incremento intertrimestral del PIB del 0,6 %.

Dana

El crecimiento valenciano se produce en un ejercicio en el que el territorio, singularmente la provincia de Valencia, estuvo inmersa en la fase de reconstrucción tras la dana del 29 de octubre de 2024. Fue, por tanto, un año en el que aumentó la inversión pública y privada para reponer infraestructuras, negocios, viviendas y coches.

Datos

La AIReF combina tres tipos de información estadística para obtener estas estimaciones: los datos mensuales de indicadores de coyuntura desagregados a nivel territorial, los datos anuales compilados en términos de contabilidad nacional por la Contabilidad Regional de España (CRE) y, finalmente, las estimaciones para el conjunto nacional publicadas por la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR).