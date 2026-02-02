El crédito en la Comunitat Valenciana crece al mayor ritmo desde 2007

Lo nunca visto tanto en créditos como en depósitos en la Comunitat Valenciana. El dinero prestado por los bancos a los residentes en la autonomía alcanzó a cierre del pasado mes de septiembre los 105.423 millones de euros, con un crecimiento del 6,22 % respecto del tercer trimestre de 2024, según el último boletín de entidades de depósito publicado ayer por la Generalitat. El volumen global de créditos es elevado, pero inferior a los 108.724 millones alcanzados en el mismo mes de 2019, justo antes de la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, lo significativo es que ese incremento porcentual es el más elevado en la autonomía desde el cierre de 2007, cuando se situó en un 16 %. Claro que aquel fue el año previo al estallido de gran crisis financiera de hace casi dos décadas. Desde entonces, solo 2008 (5,6 %), 2020 (4,65 %) y 2021 (2,23 %), dos años condicionados por la covid, registraron aumentos en la financiación bancaria. En 2025 la dinámica ha cambiado y en los tres primeros trimestres se han producido subidas: 1,11 % en el primero, 3,49 % en el segundo y el citado 6,22 % del tercero.

Depósitos

Los datos correspondientes a los depósitos también se mueven en registros desconocidos en mucho tiempo. Tan es así que el volumen de ahorro ingresado por los valencianos en las entidades financieras que operan en la autonomía roza ya los 150.000 millones de euros, concretamente 149.518. Aquí la subida es progresiva con los años. Y es que en septiembre de 2024 eran 140.326 millones y en 2019, 110.569. Se ha producido un fenómeno en cierta forma contrario. Tras una caída de los depósitos año tras año en la etapa más dura de la Gran Recesión, desde 2016 no han dejado de crecer, incluso por encima del 8 % en 2017 y 2020.

Una sucursal bancaria en Castellón / MANOLO NEBOT ROCHERA

Este incremento en los depósitos coincide con un momento en el que los bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito que trabajan en la Comunitat Valenciana, como en el resto de España, apenas remuneran estos instrumentos de ahorro. La prueba más clara al respecto es que de los casi 150.000 millones ingresados en estas entidades a finales del pasado septiembre, solo 21.055 correspondían a depósitos a plazo. Son 1.800 millones menos que en el mismo mes de 2024. Sin necesidades de liquidez, los bancos no tienen necesidad de entrar en una guerra por el pasivo y reducen las remuneraciones de dinero a sus mejores clientes.

Respuestas

¿Por qué se produce esa evolución tan positiva tanto del crédito como del ahorro?. El director adjunto del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), Joaquín Maudos, asegura a este diario que, "con un crecimiento económico vigoroso en España en general en 2024 y 2025, y una elevada tasa de ahorro, es lógico ese aumento de los depósitos de los valencianos. Y el crédito también crece en buenas condiciones de tipos. Ahora mismo, España tiene el segundo tipo de interés de las hipotecas más barato de la eurozona y también el segundo en préstamos a pymes. Y una banca con holgura de liquidez está creciendo en crédito a ritmo elevado, sobre todo en hipotecas". Unas hipotecas que suben en volumen ante el incontenible precio de las viviendas.

Noticias relacionadas

Oficinas

Donde no se da novedad alguna es en la red de las entidades financieras, que continúa a la baja. Según el citado informe, al finalizar septiembre de 2025 había en la Comunitat Valenciana 1.678 oficinas bancarias. Se trata de un recorte de siete respecto del segundo trimestre de 2025 y de 23 en relación al cierre de 2024, cuando había 1.701. A una distancia sideral de las 5.061 que estaban instaladas en el territorio autonómico en 2008, precisamente el año en que estalló la última gran crisis mundial de la economía.