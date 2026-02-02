Empresas
Elon Musk fusiona la aeroespacial SpaceX con la 'startup' xAI
EFE
Nueva York
El magnate multimillonario Elon Musk anunció este lunes que ha fusionado su empresa aeroespacial SpaceX con su 'startup' de inteligencia artificial (IA) xAI.
"SpaceX ha adquirido xAI para formar el motor de innovación integrado verticalmente más ambicioso, tanto en la Tierra como fuera de ella, con IA, cohetes, internet espacial, comunicaciones directas a dispositivos móviles y la plataforma líder mundial de información en tiempo real y libertad de expresión", apuntó Musk en un comunicado.
